Buca'da faciadan dönüldü

İzmir'in Buca İlçesi'nde, park halindeyken freni boşalan aydınlatma direği yüklü kamyon, park halindeki araçlara, ardından bir apartmanın giriş katına çarparak durabildi. Kazada sokakta bulunan çocuklar ile apartmanda oturanlara şans eseri kurtulurken, kamyonu durdurmaya çalışan şoför Ömer İstanbullu yaralandı

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Yaylacık Mahallesi 190/1 Sokak'ta meydana geldi. Özel bir elektrik dağıtım şirketine ait sokak aydınlatma direği yüklü park halindeki 20 GA 027 plakalı kamyonun freni boşaldı. Bu sırada sokakta çalışan elektrik şirketi çalışanlarının başında duran kamyonun şoförü 40 yaşındaki Ömer İstanbullu kamyonun arkasından koşmaya başladı. Kamyon park halindeki iki otomobile çarptıktan sonra bir apartmanın giriş katına çarparak durdu. Kazada apartman ve araçlar zarar görürken, kamyon ile otomobil arasında sıkışan İstanbullu yaralandı. Kazayı gören çevredekiler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan İstanbullu, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan İstanbullu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.



"2 DAKİKAYLA KURTULDUM"

Kamyonun çarptığı apartmanın giriş katında oturan ve kazanın şokuyla gözyaşlarını tutamayan 62 yaşındaki Münire Ceylan, şöyle dedi:"Balkonu yıkayıp içeri girdim, Salonda otururken büyük bir gürültü koptu. İki dakika daha balkonda dursam ölebilirdim. Torunlarım da arka odada uyuyorlardı. Onları alıp nasıl dışarı çıktım bilmiyorum" dedi. Ceylan'ın o sırada evde olmayan kızı Dilek Ceylan ise "Annem büyük şok yaşamış. O ve çocuklarım ucuz kurtuldu."Mahalle sakinlerinden Şebnem Demirtaş ise, "Sokakta çocuklar oynuyordu. Kamyonun geldiğini fark edince bağırdım, kenara çekildiler. Son anda kurtuldular" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.