Buca'da orman yangını

İzmir'in Buca ilçesinde, Gölet Tesisleri yakınında başlayan yangın, orman alanına sıçradı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale edildi

Dün saat 15.30 sıralarında Buca Gölet Tesisleri yakınındaki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da atkisiyle büyüyen alevler yakındaki orman alanına sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 yangın söndürme helikopteri ve 10 arazöz ile yangına müdahale etti. Rüzgar nedeniyle yangının sürdüğü alanın etrafı iş makineleriyle çevrilmeye ve belli bir alanda kontrol altına alınmaya çalışıldı. Yangına 9 helikopter, 2 uçak, 25 arazöz ve 5 iş makinesiyle müdahale edildi. Çalışmalara çevredeki vatandaşlar da kendi imkanlarıyla katıldı.

Çalışmalara katılan vatandaşlardan Sultan Kaymaz, "Yangın tarladan başlayıp ormanlık alana sıçramış. Ben de canla başla yardım ediyorum. Rüzgar nedeniyle ilerliyor. Ormanlar bizim canımız, oksijen kaynağımız. Söndürmemiz gerekiyor" dedi.

Öte yandan, yangın nedeniyle İzmir-Aydın Otoyolu trafik ekipleri tarafından güvenlik amacıyla kapatıldı. Otoyola girmek isteyen sürücüler gişelerden geri döndürülüyor. Yangınla ilgili yapılan açıklamada ise rüzgar nedeniyle alevlerin henüz kontrol altına alınamadığı, bölgenin iş makineleriyle çevrelendiği belirtildi. Yangının çıkış nedeninin ise henüz belirlenemediği öğrenildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangının, yakındaki bir arazide yapımı süren prefabrik ev inşaatında, işçilerin demir kesme işlemi sırasında çıkan kıvılcımın tarladaki otları tutuşturmasıyla başladığı ileri sürüldü. Demir kesme işlemi sırasında yangının çıkmasının ardından ise, işçilerin otları söndürmeye çalıştığı, başarılı olamayınca da olay yerinden ayrıldıkları iddia edildi. Çevredeki görgü tanıklarının iddiaları üzerine Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, demir kesme işleminin yapıldığı alanda incelemelerde bulundu. Ekipler yangının çıkması neden oldukları belirtilen işçileri belirlemek için soruşturma başlattı. Öte yandan iş makineleriyle çevrelenen yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangından etkilenen alanın 25 hektar olduğu belirtildi. Yangın nedeniyle trafiğe kapanan İzmir-Aydın Otoyolu ise tekrar trafiğe açıldı.