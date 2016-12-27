Buca'da terk edilmiş hurda araçlar toplandı

Vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen talep üzerine harekete geçen Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, görüntü ve çevre kirliliği yaratan terkedilmiş ve hurda araçları kent genelinde toplamaya başladı. İlk etapta Seyhan Mahallesi’nde yapılan çalışmalar ilçenin tüm mahallelerinde gerçekleştirilecek

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen yoğun talep üzerine çevre ve görüntü kirliliği yaratan hurda ve terk edilmiş araçları topladı. İlçe geneline dağılmış durumda plakasız, hurda veya terkedilmiş araçları tespit eden zabıta ekipleri, çekici ve dozerlerle araçları toplayıp tutanak altına alınarak, Buca Belediyesi Kaynaklar Şantiyesi’nde muhafaza altına aldı.

Araç sahipleri araçlarını geri almak istemesi halinde Kabahatler Kanununun 41/6 maddesi gereğince 526 TL cezai işlem bedelini ödedikten sonra teslim alabilecek. Çalışmalar neticesinde, hurda araçlardan kaynaklanan görüntü kirliliğinin ve çevre kirliliğinin önüne geçilmiş olacak.



Mahalle muhtarlıklarından ve vatandaşlardan gelen ihbar ve talepler üzerine bu çalışmalara başladıklarını belirten Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, terkedilmiş vaziyette bulunan araçların çevre kirliliğinin yanı sıra içinde toplumsal ahlaka aykırı davranışlar sergilenmesini engellemek amacıyla yaptıklarını belirtti.



