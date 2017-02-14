Buca'daki konutlardan 52 tanesi daha satıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin makul fiyatlarla satışa sunduğu Buca Konutları’ndan 52 tanesi daha sahibini buldu. İzmirlilerin büyük ilgi gösterdiği ihalenin toplam satış rakamı 11 milyon liraya ulaştı

Isı yalıtımlı, çift asansörlü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Tınaztepe Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde, kentsel dönüşüm projelerinde kullanmak için inşa ettiği 578 konuttan 52’sini daha ihaleye çıkarak sattı. Uygun fiyatla ev sahibi olmak isteyen vatandaşların büyük ilgi gösterdiği ihale, İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Dr. Buğra Gökçe'nin başkanlık ettiği encümen toplantısında, 52 daire açık artırma usulüyle satışa sunuldu. 201 vatandaşın ev sahibi olmak için fiyat verdiği ihaleni n toplam satış bedeli yaklaşık 11 milyon TL oldu.Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz Aralık ayında da 30 konutu toplam 7.3 milyon TL bedelle satmıştı. Bu hafta gerçekleştirilen satışlarla birlikte Buca'daki konutların 82 tanesi toplam 18 milyon 275 bin 150 TL bedelle satılmış oldu.Özellikleri ve konumlarına göre 167 bin ile 204 bin lira arasında değişen konutlarda yaşam kurmak veya yatırım yapmak isteyen İzmirliler'in ihaleye ilgisi de büyük oldu. Önümüzdeki süreçte 23 daire için daha ihaleye çıkılması planlanıyor.Büyükşehir Belediyesi tarafından Buca'da yapılan 578 konuttaki daireler, 3 oda 1 salona sahip ve net 112 metrekare. Radye temel üzerine tünel kalıp sistemi ile ısı yalıtımlı ve çift asansörlü olarak inşa edilen Buca Toplu Konutları, Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne 2.5 km, Buca Belediyesi’ne 3 km, İzmir-Çeşme otobanına 9 km uzaklıkta.. Kent içi ulaşım araçları ile de konutlara rahatlıkla ulaşmak mümkün.