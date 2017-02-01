Buca'nın 7. Pırlanta Merkezi Yenigün'de açılacak

Buca'nın minikleri Pırlanta Merkezleri'ni çok sevdi. Buca Belediyesi'nin Buca'da yaşayan ev hanımı annelerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak için 3-6 yaş arası çocuklarına günde 3 saat süreyle geçici bakım hizmeti verilen Pırlanta Merkezleri yoğun ilgi görüyor

İlki 2014 yılında kapılarını açan ve sayıları kısa sürede sayısı 6'ya ulaşan Pırlanta Merkezleri 6449 çocuğa ücretsiz geçici bakım hizmeti veriyor. Bu yoğun talep doğrultusunda Pırlanta Merkezleri'nin sayısını 2019 yılına kadar 10'na yükseltmeyi planlayan Buca Belediyesi, 7. Pırlanta Merkezi'ni Yenigün Mahallesi'nde Mart'ta hizmete girecek olan Semt Evi'ne açacak.

Buca Belediyesi'nin ev hanımı annelere nefes aldıran, miniklerin de sosyalleşmesini sağlayan projesi 'Pırlanta Merkezleri' adeta talep patlaması yaşıyor. Projenin mimarı Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'yı her gördükleri yerde mahallelerine Pırlanta Merkezi isteyen annelerin talepleriyle büyüyen projede merkez sayısı her geçen gün artıyor.

3-6 yaş arası çocuklara günde 3'er saat ücretsiz geçici bakım hizmeti verilen Pırlanta Merkezleri'nin ilki 2014 yılında Şirinyer Kadın Aktivite Merkezi bünyesinde kuruldu. Gelen yoğun talepler sonucunda sayıları bugün 6'ya ulaşan Pırlanta Merkezleri'ne 2017 yılında yenileri eklenecek.



Anneler için kolaylık



Gediz, Kozağaç, Çamlıkule, Şirinyer, Ufuk ve Betontaş'ta hizmet veren Pırlanta Merkezleri, Bucalı kadınların çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakıp, toplumsal yaşama katılmak için kendilerine vakit ayırabilme olanağı sağlıyor. Merkezlerden yararlanan minik pırlantalar ise profesyonel öğretmenler eşliğinde eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşıyor. Türkiye'de hayata geçirilen örnek projeler arasında yer alan Pırlanta Merkezleri, 6 farklı adreste toplam 6449 minik Bucalıyı hizmet veriyor.



Hedef 10 merkez



Bucalı kadınların talepleri doğrultusunda harekete geçen Buca Belediyesi de örnek projeyi kentin geneline yaymak çalışmalarını sürdürüyor. Pırlanta Merkezlerinin 7.'si Mart ayında Yenigün Mahallesi'nde hizmete girecek olan Semt Evi'nde açılacak. 2017 yılında Buca Koop ve Yeşilbağlar mahallelerinde de Pırlanta Merkezi açmak için hazırlıklarını sürdüren Buca Belediyesi 2019 yılına kadar merkezlerin sayısını 10'a çıkarmayı hedefliyor.



