Buca'nın yeni cazibe merkezi

Doğa tutkunlarını Kaynaklar bölgesinin eşsiz güzellikleriyle buluşturan Buca Belediyesi İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi, izci ve kampçıların yeni adresi oldu

Eylül ayında görkemli bir törenle hizmete açılan merkez, ağaç evi, bungalovları, çadır alanları, hobi bahçeleri, bisiklet tamir alanı, tırmanma duvarı ve muhteşem lezzetler sunan Dere Kafesi ile kısa zamanda doğaseverleri kucaklayıp, unutulmaz zamanların vazgeçilmez mekanı oldu.



Buca Belediyesi, eşsiz doğası ile İzmir'in incisi Buca Kaynaklar bölgesine yepyeni bir merkez kazandırdı. Kaynaklar Mahallesi'nde 5 bin metrekare alana konumlanan Buca Belediyesi İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi her hafta sonu izcilik ve doğa tutkunlarını akınına uğruyor.

Kısa sürede doğa sporları meraklıları ve doğayla iç içe yaşamak isteyen tüm İzmirliler için cazibe merkezi haline gelen Merkez, özellikle izcilik ve doğa sporları kulüplerinin kamp alanı ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenlendi.

Kaynakların eşsiz, yemyeşil doğası ile bütünleşmiş ağaç evi ve bungalovları ile şehrin gürültüsü ve beton yığını görüntüsünden kaçanların adresi haline gelen Merkez 10 adet bungalovu ve çadır alanları ile doğaseverleri kucaklıyor.

Merkez, bisikletçilerin yorgunluk atıp, bisikletlerini tamir ettirebilecekleri tamir noktaları ile de dikkat çekiyor. Tırmanma duvarı, hobi bahçeleri ve etkinlik alanları da Merkez'de konaklayan misafirleri cezbeden diğer unsurlar arasında.



DERE KAFE'DE LEZZET ŞÖLENİ



Engelli doğaseverlerin kullanımına uygun olarak düzenlenen Merkez, muhteşem lezzetler barındıran mutfağı ile misafirlerini ağırlayan Dere Kafe'yi de bünyesinde barındırıyor.

Özellikle hafta sonları şehrin hızla akan, yorucu havasından uzaklaşmak isteyenlerin akın ettiği Dere Kafe, tadına doyulmaz köy kültürü lezzetlerini doğaseverlerin beğenisine sunuyor.