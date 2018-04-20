Buca zabıtasından ‘Pazar’ denetimi

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede kurulan üretici ve semt pazarlarını mercek altında tutarak alıcı ve satıcının daha iyi şartlarda buluşturulması amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor

Şirinyer Pazar alanında denetim yapan ekipler, vatandaşların sağlığını korumak ve maddi açıdan haksızlığa uğramamasını sağlamak için tezgahları tek tek inceledi, etiket ve tartı kontrolü yaptı. Modern teknolojinin nimetlerinden de yararlanan Zabıta Müdürlüğü ekipleri Pazar çevresini de hızlı ulaşım sağlayan gingerlı ekiplerle denetledi.

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların daha rahat ve güvenilir bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için ilçe pazarındaki denetimlerini sürdürüyor. Şirinyer Pazarındaki terazilerin ölçü ayar denetimini ve mühürlerinin sağlamlığını denetleyen ekipler, yerleşim yeri işgali yapan esnafa da uyarılarda bulundu.

Yapılan denetimlerde pazarın ve tezgahların düzeni, sebze ve meyvelerin uygun şartlarda satılıp satılmadığı denetlenerek etiket kontrolü yapıldı. Tezgahlardaki etiketleri dikkatle inceleyen zabıta ekipleri Pazar esnafını etiketlere ürünlerin kilo fiyatını yazmaları konusunda uyardı.

Tezgahlardaki terazilerde ölçü ayar denetimi yapan ekipler, dağınıklığı önlemek ve vatandaşların rahat hareket edebilmesi için çizgi ihlali yapanlara da uyarıda bulundu. Pazardaki tezgahları tek tek gezen ekiplerin esnafa kurallar konusunda bilgi verip, uyarılarda bulunması Bucalı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Pazar alanı dışındaki denetim ve incelemelerinde vatandaşlara kolay ve hızlı hizmet götürebilmek için ginger teknolojisinden de yararlanmaya başladı. Pazar alanı çevresinde sürekli denetim yapan girgerlı ekipler sorun ve şikayet alanlarına hızlı müdahale ederek çözüm sunuyor.