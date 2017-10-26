Buca’da meşaleli fener alayı

Cumhuriyet coşkusu Buca’da 7’den 77’ye tüm Bucalılardan oluşturulacak meşaleli fener alayı ile yaşanacak

28 Ekim Cumartesi günü Saat: 19.00’de Buca Belediyesi önünde başlayacak olan yürüyüş Kasaplar Meydanı’nda son bulacak. Meşalelerle Buca’yı aydınlatacak yürüyüş Buca Belediyesi Roman Bandosu’nun vereceği muhteşem konserle renklenecek. Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyi tarafından düzenlenen resim yarışması ve satranç turnuvaları da Cumhuriyet Bayramı coşkusuna renk katacak.

Buca Belediyesi ve Buca Kent Konseyi’nin 94 yıl önceki coşkuyla Cumhuriyet Bayramı kutlamak üzere düzenlediği “Fener Alayı” 28 Ekim Cumartesi günü Saat. 19.00’da Buca Belediyesi önünde başlayacak.

Kasaplar Meydanı’nda son bulacak olan meşaleli fener alayı yürüyüşü Buca Belediyesi Roman Bandosu’nun vereceği Cumhuriyet Konseri ile renklenecek.



Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri 28-29 Ekim tarihlerinde Buca Belediyesi Tenis Kulübü’nde düzenlenecek “Ata’ya Saygı ve Cumhuriyet Satranç Turnuvası” ile devam edecek. 28 Ekim Cumartesi günü Saat. 08.30’da Tenis Kulübü’nde başlayacak olan satranç turnuvası 29 Ekim Pazar günü de devam edecek.