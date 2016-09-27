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    • Buca'nın Eşya ve Giysi Bankası'ndan 6500 kişi yararlandı

    Buca Belediyesi, Eşya ve Giysi Bankası ile binlerce Bucalının yüzünü güldürüyor. İlçe sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin giyim ve ev eşyası ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Çamlıkule Kültür Sanat ve Spor Merkezi'nde açılan merkez kurulduğu günden bu yana 6 bin 500 vatandaşa destek sağladı

    26 Eylül 2016 Pazartesi 15:00
    Buca'nın Eşya ve Giysi Bankası'ndan 6500 kişi yararlandı
    Buca Belediyesi'nin ilçede yardımlaşma ve dayanışmayı arttırıp, hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturmak amacıyla Buca Belediyesi Çamlıkule Kültür Sanat ve Spor Merkezi içerisinde faaliyete geçirdiği Eşya ve Giysi Bankası, 2 yıldır Bucalı hayırseverlerin kullanmadığı eşya ve elbiseleri toplayıp, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Hayırsever vatandaşlarla ihtiyaç sahiplerini bir araya getiren Eşya ve Giysi Bankası'ndan bugüne kadar 2 bin 275 vatandaş giysi desteği alırken 4 bin 225 vatandaş da ev eşyası yardımı aldı.

    Eşya ve Giysi Bankası'nda Bucalı hayırseverlerden toplanan giyilebilecek durumdaki kıyafetlerin yanı sıra mobilyadan mutfak eşyasına, oyuncaktan beşiğe kadar her türlü ev eşyası depolanıyor. Belediyeye başvurarak ihtiyacını bildiren vatandaşların evlerinde inceleme yapan Belediye yetkilileri belirlediklerini her türlü eksiği stoklar dahilinde ihtiyaç sahibinin evine teslim ediyor. Belediye görevlileri teslim ettikleri eşyaların yerleştirilmesine ve kurulmasına da destek oluyor. Bankada bulunan ev eşyalarından Buca'da eğitim gören ihtiyaç sahibi üniversite öğrencileri de yararlanabiliyor. 

    Bucalı yardımseverlerin kullanmadığı giysiler de Eşya ve Giyim Bankası'nda toplanıyor. Kontrolden geçirilip, temizlenerek kullanıma hazırlanan kıyafetler ihtiyaç sahiplerinin beğenisine sunuluyor. Gelinlikten takım elbiseye, ayakkabıdan tişörte kadar her türlü giyim eşyasının bulunduğu giyim bankasında yazlık ve kışlık olarak mevsime göre sergileme yapılıyor. İhtiyacına göre bankalara ziyarette bulunan vatandaşlar, bu hizmeti sunan Buca Belediyesi'ne teşekkür ediyor.

    Kıyafet bağışları Eşya ve Giyim Bankası veya Buca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilebilirken, ev eşyası bağışları için hafta içi saat 08.00 - 17.00 saatleri arasında 439 10 10 ( 3411) no'lu telefondan yetkililere bildirilmesi halinde evlerden teslim alınabiliyor. 







    Anahtar Kelimeler: Buca, Belediyesi, Eşya, Giysi, Bankası

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