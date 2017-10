Bursa'dan İzmir'e köpekler için geliyor

Bursa'da yaşayan inşaat işçisi Necati Acar, hayvanlara olan ilgisinin çocukluktan geldiğini belirterek, 'Ara sıra İzmir'e gelip hayvanları besliyorum. Bugün de Dünya Hayvanları Koruma Günü. İzmir'e özellikle gelip, hayvanları beslemek istedim. Her hayvanın insanlara ihtiyacı var ' dedi

Hayvanların bizlere ihtiyacı var

67 yaşındaki inşaat emeklisi Necati Acar, en yakın dostlarının hayvanlar olduğunu ifade etti. Bursa'da yaşayan ve eşinden ayrı olduğunu belirten Acar, İzmir fuar alanını ve içinde gezen hayvanları çok özlediğini vurgulayarak, 'Bursa'da yaşıyorum ama İzmir'i çok seviyorum. Küçükken İzmir'de hayvanlarla çok oynar, onları beslerdim. İzmir'in her sokağında köpek ler olur. Zaman zaman buraya gelir, hayvanları beslerim. İçinde hayvan sevgisi olan birinin doğa sevgisi de vardır. O yüzden fuar alanında hayvanlarla vakit geçirmek bana iyi geliyor. Köpekler benim için çok özeldir. Köpek her şeyden önce sadık bir hayvan, ihanet etmez. Buraya özel olarak gelir, köpeklere kemik veririm' diye konuştu.Hayvanlarla olan anısını anlatırken, geçtiğimiz hafta yaşadığı bir olayın kendisini çok incittiğini belirten Acar olayı şöyle anlattı: Geçen hafta Bursa'da canım sıkıldı. İzmir'i günübirlik dolaşmaya geldim. Yine fuar alanında oturdum. Biraz da et getirdim. Bir kedi yanımda miyavlamaya başladı. Etleri verdim, karnını doyurdum. Daha sonra kediyle oynamaya başladım. Bizi izleyen bir kadın bana bağırmaya başladı. Kedinin istemediği davranışı yapıp onu üzüyormuşum. 'Neden eziyet ediyorsun?' diye söylendi. 'Ben şimdi kedinin karnını doyurdum, onunla oynuyorum' dedim. Hiç aldırış etmeden, bana hakaret ederek, yaşından utan diye bağırmaya devam etti. Sorsan bir kere hayvanlara mama yedirmemiş birisi, bana bu şekilde davrandı. Ben de kadına dönerek, 'Sizin hayvan sevginizi biliyorum, hayvan yetiştireceğim diye hayvanları parayla satın alıp, şiddetle emir vererek, eğitmeye çalışıyorsunuz. İtaatlerinize uysun diye bazen yemek veriyorsunuz, bazen vermiyorsunuz. Şu an yaptığınız hayvan sevgisi değil, yaşlı bir adamı aşağılama çabası' dedim. Kendisine bahsetmedim ama ne yazık ki toplumumuzun bazı kesimlerinde birilerini toplum içinde rencide etme, aşağılama duygusu var. Hoş olmayan durumlar bunlar.Gerçek hayvan sevgisi insanın içinde olmalı. Hayvan sevgisi ne tasvirle olur, ne de hayvanla oynayan insanı aşağılama duygusuyla. Bazı insanlar var, sokaktaki yaralı hayvanı alıp, elleriyle iyileştiriyor. Sakat hayvana tekerlek imkanı yaratıp, yürümesini sağlıyor. Aslında ben şuna inanıyorum. Her insanın içinde hayvan ve doğa sevgisi vardır. Yaratan öyle yaratmış. Ama bunu kullanmak önemli. Gösteriş amaçlı hayvan sevgisinin kimseye faydası yok. Bugün Dünya Hayvanları Koruma Günü. Bütün hayvanların biz insanlara ihtiyacı var.