Bursa'dan İzmir'e köpekler için geliyor

Hayvanların bizlere ihtiyacı var
Hayvanlarla olan anısını anlatırken, geçtiğimiz hafta yaşadığı bir olayın kendisini çok incittiğini belirten Acar olayı şöyle anlattı: Geçen hafta Bursa'da canım sıkıldı. İzmir'i günübirlik dolaşmaya geldim. Yine fuar alanında oturdum. Biraz da et getirdim. Bir kedi yanımda miyavlamaya başladı. Etleri verdim, karnını doyurdum. Daha sonra kediyle oynamaya başladım. Bizi izleyen bir kadın bana bağırmaya başladı. Kedinin istemediği davranışı yapıp onu üzüyormuşum. 'Neden eziyet ediyorsun?' diye söylendi. 'Ben şimdi kedinin karnını doyurdum, onunla oynuyorum' dedim. Hiç aldırış etmeden, bana hakaret ederek, yaşından utan diye bağırmaya devam etti. Sorsan bir kere hayvanlara mama yedirmemiş birisi, bana bu şekilde davrandı. Ben de kadına dönerek, 'Sizin hayvan sevginizi biliyorum, hayvan yetiştireceğim diye hayvanları parayla satın alıp, şiddetle emir vererek, eğitmeye çalışıyorsunuz. İtaatlerinize uysun diye bazen yemek veriyorsunuz, bazen vermiyorsunuz. Şu an yaptığınız hayvan sevgisi değil, yaşlı bir adamı aşağılama çabası' dedim. Kendisine bahsetmedim ama ne yazık ki toplumumuzun bazı kesimlerinde birilerini toplum içinde rencide etme, aşağılama duygusu var. Hoş olmayan durumlar bunlar.
Gerçek hayvan sevgisi insanın içinde olmalı. Hayvan sevgisi ne tasvirle olur, ne de hayvanla oynayan insanı aşağılama duygusuyla. Bazı insanlar var, sokaktaki yaralı hayvanı alıp, elleriyle iyileştiriyor. Sakat hayvana tekerlek imkanı yaratıp, yürümesini sağlıyor. Aslında ben şuna inanıyorum. Her insanın içinde hayvan ve doğa sevgisi vardır. Yaratan öyle yaratmış. Ama bunu kullanmak önemli. Gösteriş amaçlı hayvan sevgisinin kimseye faydası yok. Bugün Dünya Hayvanları Koruma Günü. Bütün hayvanların biz insanlara ihtiyacı var.