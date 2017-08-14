Büyükşehir'den Foça'ya hem salon hem meydan

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Foça’nın Gerenköy mahallesinde, bölgenin yapısına uygun mimaride inşa ettiği çok amaçlı salonun yarısını tamamladı. Yöre halkı, salonun hemen yanında oluşturulacak meydan ile şık bir yaşam alanına da kavuşmuş olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, pek çok ilçede yaptığı kültür merkezi ve çok amaçlı salonlara bir yenisini daha ekliyor. Foça’nın Gerenköy mahallesinde inşasına devam edilen ve yüzde 50'si tamamlanan çok amaçlı salonla yörenin çehresi de değişecek.



Foça ilçesinin tarihi 1860’lara dayanan önemli yerleşim yerlerinden biri olan Gerenköy’ün sosyal yaşamına ayrı bir renk katması beklenen çok amaçlı salon, yaklaşık 1500 metrekarelik alanda kuruluyor. Tesiste üst ve alt girişlerde ayrı ayrı düzenlenmiş fuaye, spor sahası olarak da kullanılabilen çok amaçlı kullanım alanı ve sahne, 270 kişilik teleskobik tribün, idari birim, antrenör odası, toplantı salonları ve soyunma odaları bulunacak.



Hem estetik hem fonksiyonel

Gerenköy'ün yapısına uygun özel olarak projelendirilen çok amaçlı salonda hem kültür- sanat etkinlikleri hem de spor müsabakaları yapılabilecek. Ayrıca merkez yanında yöre halkının dinlenme alanı olarak kullanabileceği yeni bir kent meydanı oluşturulacak.Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı bu yatırım ile Foça, kültür-sanat ve spor gibi faaliyetlerin bir arada yapılabileceği yeni bir mekan kazanmakla kalmayıp estetik zenginliği, giriş-çıkış düzenlemeleri, işlevselliği, meydanı ve özgün tasarımı ile şık bir yaşam alanına da kavuşmuş olacak.