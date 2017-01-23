Çakıroğlu davasında gizli tanık dinlendi

Ege Üniversitesinde (EÜ) Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölümüyle sonuçlanan öğrenci kavgasına ilişkin biri tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada gizli tanık dinlenildi

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Nurullah S, taraf avukatları, Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu hazır bulundu. Terör örgütü PKK'nın sorumlularından olduğu iddiasıyla İstanbul'da tutuklanan ve bu davada tutuksuz yargılanan Cihat B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) duruşmaya katıldı.

SEGBİS'le kayıt altına alınan duruşmada basın mensupları ve izleyiciler salona alınmadı.

"Bulutoğlu" kod adlı gizli tanık ifadesinde, hayatını kaydeden Çakıroğlu'nun başından darbedildiğini gördüğünü, olay esnasında kampüsteki kafeteryanın arka kapısının kapalı olması nedeniyle ön kapıdan çıkmak zorunda kaldıklarından taşlı saldırıya uğradıklarını ileri sürerek, olaydan önce de bölücü terör örgütü PKK sempatizanlarınca baskı altında tutulduklarını ve derslere girmelerinin engellendiğini iddia ettiği öğrenildi.

Durumu üniversite yönetimine iletmelerine rağmen bunun "görmezlikten gelindiğini" iddia eden gizli tanık, olay günü ise tutuklu sanığın kafeteryaya götürdüğü Çakıroğlu'nu, ayak ve göğsünden bıçakladığını öne sürdüğü kaydedildi.

Gizli tanığın çelişkili ifade verdiğini, gerçeği gizlediğini öne sürerek beyanlarının kabul edilmemesini mahkeme heyetine ileten tutuklu sanık Nurullah S, yaklaşık iki yıldır tutuklu bulunduğunu, yarıda bıraktığı üniversite eğitimini tamamlamak istediğini ifade ederek, tahliye talebinde bulunduğu aktarıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Nurullah S'nin tutukluluğunun devamına ve geçen duruşmada Jandarma Kriminal Daire Başkanlığına gönderilen olay yeri görüntülerinin incelenmesine ilişkin yazının cevabının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Basın açıklaması

Bu arada, adliye önünde toplanan bir grup, duruşma süresince slogan attı.

Çakıroğlu'nun babası Fuat Mahir Çakıroğlu ise bu olayın tek kişinin üzerine yıkılmak istendiğini aslında birden fazla failin bulunduğunu savunarak ,gerçek suçlular ortaya çıkana kadar kimseye hakkını helal etmeyeceğini dile getirdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunması ve İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve tüm şehitler için dua edilmesinin ardından grup dağıldı.

Olay

Ege Üniversitesinde 20 Şubat 2015'te öğrenciler arasında çıkan kavgada Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan Sosyoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Nurullah S. tutuklanmış, 7 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Zeki Polat, hazırladığı iddianamede, sanık Nurullah S. hakkında "kasten adam öldürmek", "örgüt adına suç işlemek", "örgüt üyeliği" ve "yaralama" suçlarından müebbet ve 69 yıl, tutuksuz 31 sanık hakkında ise "suç delillerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmek", "yaralama" suçlarından 5 ila 48 yıl arasında hapis cezası talep etmişti.