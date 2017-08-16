Çeşme'de konteyner gerginliği. Jandarma havaya ateş açtı!

İzmir'in Çeşme İlçesi Gücücek Koyu'ndaki Beach Club'a konteyner konulmak istenmesine tepki gösteren çevredeki site sakinleri ile işletmeciler arasında arbede çıktı. Olaya müdahale eden jandarma ekipleri, havaya ateş açarak tarafları ayırdı

Çevresinde 8 site bulunan Gücücek Koyu'nda bin 975 metrekarelik alanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan kiralayan şirketin, sahil kıyısını taş duvarlar ve hasır paravanlarla kapatması, sezon başından bu yana çevre sakinlerinin tepkisini çekti. Toplam 8 sitedeki 416 konut sahibinin yaz aylarında kullandığı sahilin Beach Club olarak kiraya verilmesi ve sahil kesiminde denize girebilecekleri küçük bir alanın kalması üzerine site sakinleri, çeşitli makamlara çok sayıda dilekçe yazarak itirazlarını iletti. Çeşme Belediyesi'nin de sezon başında iki kez mühürlediği ve yıkım kararı verdiği Beach Club'ta, mühür fekki (bozma) yapılarak işletmeye devam edilmesi ve son olarak plaja konteyner konulmak istenmesi, çevre sakinlerinin sert tepkilerine neden oldu.



KAYMAKAM'A ÇIKTILAR



Site sakinleri geçen Çarşamba günü, Kaymakam Hacı Mehmet Kara ile makamında görüştü. Site temsilcileri, Kaymakam Kara'ya Gücücek Koyu'nda yaşananları aktardı. Kaymakam Kara, yasal sürecin devam ettiğini belirterek, sürecin sonuçlanması durumunda gecikmeksizin alınan kararın uygulanacağını ifade etti.



JANDARMA HAVAYA ATEŞ AÇTI



Dün Gücücek Koyu'na getirilen konteynerlerin sahile indirilmesi sırasında çevre sakinleri, Beach Club'ın önünde toplanarak duruma tepki gösterdi. Çevre sakinleri ile işletmeciler arasındaki sert tartışma, bir süre sonra arbedeye dönünce, jandarma ekipleri havaya ateş açtı. Öte yandan site sakinlerinin avukatı da jandarma komutanını arayarak, Gücücek Koyu'nda suç işlendiğini, kendisinin suç öncesinde ihbarda bulunduğunu, suçun işlenmesine seyirci kalınır ve önlenmezse sorumlu olacaklarını söyledi. Tepkiler üzerine, plaja indirilen konteyner, geri alınarak yol kıyısına konuldu.