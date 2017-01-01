Çeşme zifti insana da zarar verecek

Avukat Şehrazat Mercan Çeşme'de yük gemisinden sızan petrolün temizlenmesi için gerekli müdahalelerin yapılmadığını söyledi. Orada üretilen balıkları ve onları yiyecek insanları da düşünmek gerektiğini belirten Mercan, 'Bundan turizm de zarar görür, besin zinciri yoluyla insanlar da zarar görür. Bilim insanları ile beraber alınacak önlemlerle zararı en aza indirmek gerekiyor' dedi

Simge Özden-Avukat Şehrazat Mercan Çeşme'de Lady Tuna isimli yük gemisinden sızan petrolün temizlenmesi konusunda gerekli müdahalelerin yapılmadığını söyledi. Mercan, 'Acil müdahale merkezinin kurulması gerekiyor. Bunu düzenleyen bir yönetmelik var ancak Valiliğin bu yönetmelikle ilgili herhangi bir çalışması yok. Pisliği halının altına süpürmekle olmayacak. Halı hareket etti mi geri gelecek' dedi.

Orkinos çiftliğindeki balıkları limana taşıdığı öğrenilen Panama bandıralı Lady Tuna adlı yük gemisi 18 Aralık Pazar günü Çeşme'nin Pırasa Adası yakınında karaya oturdu. Gemide dört yırtık oluştu. Yırtılan bölümlerden 110 ton fuel-oil denize sızdı. Hızlı ve yeterli müdahale yapılmayınca tonlarca petrol, akıntının etkisi ile kıyılara doğru yayıldı. İzmir İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, kirlilikten en çok Ildır ve Paşalimanı koylarının etkilendiğini bildirdi. Temizlik çalışmalarına kazadan altı gün sonra başlandı. 23 Aralık günü Çeşme Belediyesi işçileri kıyıda yüzeysel temizlik çalışmalarına başladı. 24 Aralık günü de geminin bağlı bulunduğu acente şirketi Link Denizcilik tarafından, acil müdahale hizmeti veren MOST Denizcilik ve Çevre Hizmetleri A.Ş'ye bağlı 20'si dalgıç, toplam 80 kişilik ekip bölgeye gelerek temizlik faaliyeti başlattı. Karaya oturan gemi 28 Aralık günü kurtarılarak açık alana çekildi ve etrafı bariyer ile çevrildi.

Avukat Şehrazat Mercan müdahale edilmede geç kalındığını belirterek, 'Ben bizzat oraya gidip yerinde incelemelerde bulundum. Her zaman balık ve orkinos çiftliklerinin endüstriyel faaliyet olduğunu savunmuşumdur. Ancak ÇED yönetimi bunu hep tarım ürünü olarak değerlendirdi. Çünkü çıkardıkları atıklar, çevreye verdikleri zarar, kıyıların kullanılması, lojistik destekleri bu faaliyetlerle endüstriyel faaliyet olduğunu gösteriyor. Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini esaslarına dayalı uygulama yönetmeliğinde ne yapılacağı söyleniyor. Acil müdahale merkezinin kurulması gerekiyor. Genel düzeyde plan yapılıp bunun yönetimi sağlanmalı. Nerede ne zaman destek alacaklarını belirten bir destek grubunun kurulması lazım. Mali sorumlu kim gibi soruların hepsini düzenleyen bir yönetmelik var. Ama şu anda benim gördüğüm ve basından takip ettiğim kadarıyla Valiliğin bu yönetmeliğe uygun bir çalışması yok. Görmedim, duymadım. Gidip yerinde inceledim. Acilen bunu yapmaları gerekiyor. Müdahalede bir sıkıntı olduğu ortada ancak ne boyutta olduğunu bilemiyoruz. Kamuoyuyla paylaşılan herhangi bir bilgi yok' dedi.



'Bundan turizm de zarar görür'



Avukat Mercan orada üretilen balıkları ve onları yiyecek insanları da düşünmek gerektiğini belirterek şöyle devam etti: Bu bir zincir. Çeşme için çok kötü ama orada yetişen balıklar ne durumda? Balıklar hala satılıyor mu? Nereye gönderiliyor? İnsanlar bunu yiyor mu? Acil müdahale birimi ve Acil Müdahale Merkezi kurulması gerek. Yerel düzeyde planları olmalı. Evimizin banyosunu veya mutfağını temizlemiyoruz. Bu bir doğa. Doğada deniz var, denizin kendi hareketi var. Rüzgar alıp başka bir yere götürecek. Bu yalnızca o koyda kalmayacak gibi görünüyor. Çok çabuk halledilebileceğini zannetmiyorum. Bundan turizm de zarar görür, besin zinciri yoluyla insanlar da zarar görür. Genel düzeyde bir planla gerçek bir çalışma yapılmalı. Bilim insanları ile beraber alınacak önlemlerle zararı en aza indirmek gerekiyor. Halının altına süpürmekle olmayacak. Halı hareket etti mi geri gelecek.