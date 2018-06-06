Çevre için yarıştılar

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Günü ile Oryantiring Günü’nü aynı anda gerçekleştirdiği renkli etkinliklerle kutladı. Oryantiring Yarışı’nda doğayla buluşan gençler, ellerindeki harita ve pusulaları kullanarak 3 kilometrelik parkurda hedeflerini bulmak için mücadele etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklarda çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla yürüttüğü "Bir Yokmuş Bir Varmış Projesi" kapsamında eğitim gören minikler, Dünya Oryantiring Günü’nü şenlik havasında kutladı. 3’er kişilik gruplar halinde Oryantiring yarışına katılan minikler, hem üniversite ve lisedeki ağabey ve ablaları ile kaynaştı hem de doğayla baş başa kaldı.

Kültürpark’ta gerçekleştirilen Çevre Şenliği Oryantiring Yarışı’nda doğayla buluşan gençler, 3 kilometrelik parkurda ellerindeki harita ve pusulalarla hedeflerini bulmak için üstün performans sergiledi. Zamanla yarışan sporcuların mücadelesi nefes kesti. Yarışmada dereceye girenler ödüllerini İsmet İnönü Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen törenle aldı. Törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yarımcısı Yıldız Devran, Atık Yönetimi Dairesi Başkanı Fatma Mesutgil ve Sosyal Projeler Daire Başkanı Aytuğ Balcıoğlu ile Ege Orman Vakfı yöneticileri ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyeleri de katıldı. Dereceye giren ilk üç kişiden abla ve ağabeylere cep telefonu, kardeşlere ise tablet hediye e dildi.

Kirletmeyin, tüketmeyin

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gökçe, çocuklara hitap ettiği konuşmasında “Kullandığınız pillerden defter kaleminize kadar her tür materyal doğaya dönüştürülebilir. Sizlerin daha fazla çevre ve doğa hassasiyeti kazanmanız için özen gösteren bir belediyeyiz. Biz temiz bir çevre ve doğayı sizlere, sizler de gelecek nesillere bırakmak zorundasınız. Bunun için çevremizi kirletmeyelim, tüketmeyelim; en doğru ve en sürdürülebilir bir şekilde kullanmayı öğrenelim” dedi.

Çevre gönüllüsü bir nesil yetişiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, temiz bir çevre ve temiz toplum için bir sene önce başlattığı “Bir Yokmuş Bir Varmış” projesiyle Konak ilçesinde bulunan 35 okulda 1700 öğrenciye eğitim verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ormanların korunması ve geri dönüşüm konularında ilkokul öğrencilerini eğiterek çevre bilinci gelişmiş bireylerin yetiştirilmesini hedefliyor. Proje ile okullara geri dönüşüm kutuları konularak çocukların atıkları doğru kutulara atma ve biriktirme davranışları pekiştiriliyor.

Oryantiring nedir?

Oryantiring, her türlü arazide yapılabilen, katılımcıların kontrol noktalarını harita ve pusula yardımı ile en kısa zamanda ziyaret etmeye çalıştığı bir doğa sporu. Koşarken düşünebilmek, kaybolmadan ilerlemek, araziyi iyi okuyabilmeyi, haritayı üç boyutlu düşünmeyi gerektiriyor.

Oryantiringi benzerlerinden ayıran en önemli unsur ise koşarken takip edilecek bir liderin veya işaretlenmiş bir parkurun olmaması...

