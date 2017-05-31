Çevreci otobüslerini hizmete sunan ESHOT'a büyük ödül

Uluslararası Toplu Taşımacılık Birliği'nin "Çevre ve Sürdürülebilir Gelişme Ödülü", Türkiye'nin toplu taşımacılıktaki ilk elektrikli otobüs filosunu kuran ve bu araçlarda kullanacağı elektriği kendi santralinde üretmek için çalışmalarını sürdüren ESHOT'a verildi. İzmir ulaşımının bu "onur ödülü", Kanada'daki "Dünya Toplu Taşımacılar Zirvesi ve Fuarı"nda takdim edildi

Çevreci, ekonomik, konforlu ve sürdürülebilir bir toplu taşımacılık ilkesiyle hareket eden İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin elektrikli otobüs atağı ülke dışında da yankı uyandırdı. Geçen Nisan ayında 20 Adet full elektrikli otobüsü hizmete sunan Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım kuruluşu ESHOT'un, otobüslerin tüketeceği elektrik enerjisini de Buca Gediz Atölyesi'nde kurulumunu sürdürdüğü güneş enerjisi santralinden karşılayacak olması, Uluslararası Toplu Taşımacılık Birliği'nin (UITP) dikkatinden kaçmadı.



ESHOT Genel Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği "Elektrikli Otobüs ve Güneş Enerjisi Santrali Entegre Projesi", bu alanda dünyada ilk olması nedeniyle UITP tarafından verilen "Çevre ve Sürdürülebilir Gelişme Ödülü"ne layık görüldü.



Kanada'daki "Dünya Toplu Taşımacılar Zirvesi ve Fuarı"nda düzenlenen törende ESHOT Genel Müdür Yardımcısı Fazıl Ölçer, bu önemli ödülü Türkiye'nin Kanada Büyükelçisi Selçuk Ünal ve UITP Genel Sekreteri Alain Flaush'un elinden aldı.





Yüzde 80 tasarruf sağlıyor

Uzun süren inceleme ve araştırma çalışmalarının ardından kentin coğrafi ve iklim şartlarına göre üretilen İzmir'in elektrikli otobüsleri, günde 250 km. yol alabiliyor, elektrik dışında hiçbir enerji kaynağı kullanmıyor. Karbon salımını sıfıra düşüren elektrikli otobüsler, dizel otobüslere oranla yüzde 80’in üzerinde tasarruf sağlıyor, sessiz ve konforlu yolculuk olanağı sunuyor.Bununla birlikte ESHOT Genel Müdürlüğü’nün 400 adet elektrikli otobüs alımı için hazırlattığı fizibilite raporu da Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanarak yatırım bütçesine alındı.