CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de

İzmir'de terör saldırısı sonrası hayatını kaybeden şehit polis Fethi Sekin ve şehit Musa Can'ın isimleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle İzmir Adliyesi önündeki cadde ve sokağa verildi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bayraklı Adliyesi'nin bulunduğu İslam Kerimov Caddesi'ne "Şehit Polis Fethi Sekin" ve 1586/1 Sokak'a da yine aynı saldırıda şehit olan "Şehit Musa Can" adının yazdığı sokak tabelaları açtı
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