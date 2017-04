CHP'li Yüksel: Ülkemizin asıl sorunu ayrıştırma

CHP İzmir eski İl Başkanı ve 24. Dönem İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel alanda hayır çalışmasını sürdürüyor. Yüksel, İzmir Iğdırlılar Federasyonu Gençlik Kolları tarafından düzenlenen kahvaltılı toplantıya katıldı

Bornova Garden Cafe’de düzenlenen toplantıya Alaattin Yüksel ile birlikte CHP İzmir İl Başkan Yardımcıları Salih Özçiftçi, Tuğrul Keskin, Hatice Tatlı, Okan Karlıdağ, Çetin Özdemir ve Yücel Özen katıldı. Kahvaltılı toplantının açılış konuşmasını yapan Iğdırlılar Dernekleri Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı Kemal Aras, “Toplumsal barışın yok olduğu, her an iktidar sopasının korkusuyla baskıların en üst seviyeye taşındığı böyle bir ortamda biz Iğdırlılar ülkemizin yarınları, birlik beraberlik ve dayanışma içinde bir gelecek için referandumda Hayır diyeceğiz" dedi. Yüksel konuşmasına şunları söyledi:





“Ülkesini seven, birlik ve bütünlüğü için çalışan Sivil toplum örgütlerine yönelik baskılar, iktidarın sürekli ayrıştıran, ötekileştiren zihniyetinin somut bir örneğidir. Bu ayrıştırmalar ne yazık ki referandumda hayır diyecek olanları terörist ilan etmeye kadar varmıştır. Ülkemizin asıl sorunu da bu ayrıştırmalar ve ötekileştirmelerdir."







