CHP'lilerden deli gömlekli hunili eylem

CHP İzmir Konak ilçe örgütü üyeleri, 'Bu halkı siz delirttiniz' adıyla eylem yaptı. AK Parti iktidarının söylem ve icraatlarındaki çelişkiler nedeniyle insanların akıl sağlığının bozulduğunu öne süren CHP'liler deli gömleği giyip, başlarına huni taktı

CHP Konak ilçe örgütü İzmir'de ilginç bir basın açıklaması yaptı. Konak Meydanı'nda Kemeraltı Çarşısı girişinde, Valilik binası ve tarihi Saat Kulesi arasında toplanan partililer, 'Bu halkı siz delirttiniz', 'İşsizlikle delirttiniz', 'Zamlarla delirttiniz', 'Yasaklarda delirttiniz', "Lozan'da delirttiniz', 'Yurtlarda delirttiniz' pankartları açtı. CHP İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak, 93 yıllık Cumhuriyet tarihinde kurulan hiçbir hükümet döneminde son 14 yıldaki gibi insanların çok sayıda çelişkiyle akıl sağlığını bozacak bir yönetim şekli görmediğini söyledi. Başak, AK Parti iktidarına seslenerek, "Özgürlük dediniz, basın özgürlüğünü yok ettiniz. Özgürlükçü müsünüz yasakçı mısınız anlamadık, delirttiniz. Sağlık hizmetleri parasız olacak dediniz. Eczanelerden aldığımız ilaç faturalarında sağlık hizmeti ödettiniz. Emekli maaşlarından kestiniz. Halkın sağlığından yana mısınız değil misiniz anlamadık, delirttiniz" dedi.



CHP'li Başak demokrasi, adalet, ekonomi, tarım, kadınlar, çocuklar, ahlak, kiralık işçi, eğitim, terör, Atatürkçülük, dış politika, Lozan anlaşması konularında da iktidarın çelişkili açıklamaları ve icraatlarının halkın akıl sağlığını etkilediğini söyledi. Başak,



ERDOĞAN'A SORULAR



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da soru sorma yöntemiyle eleştirdi. Suriye konusunu da örnek gösteren Başak şöyle konuştu:



"Fırat Kalkanı ile Suriye'ye girerek 'Esad rejimini devirmek için girdik' dediniz. Üç gün sonra ise terör örgütü için girdiğinizi söylediniz. Niçin girdiniz? Anlamadık delirttiniz. Sayın Cumhurbaşkanım. Siz Başbakan mısınız? Bakan mısınız? Parti Genel Başkanı mısınız? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı mısınız? Merkez Bankası Başkanı mısınız? Genelkurmay Başkanı mısınız? Anlamadık delirttiniz" diye konuştu.



İlçe Başkanı Başak'ın konuşmasının ardından CHP'li bazı üyeler 'Zamlarla delirttiniz', 'Lozan'da delirttiniz', 'Hukukta delirttiniz' sloganları atarak önce üzerlerine arkadaşlarının yardımıyla deli gömleği giydiler. Ardından da başlarına huni taktılar. Deli gömlekli ve hunili partililer, daha sonra 'Delirttiniz' diyerek tepkilerini ortaya koydular. CHP'nin açıklamasını Konak Meydanı'ndan geçen İzmirliler de merakla izledi.