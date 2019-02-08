CHP'nin Konak adayı Batur: İktidara giden yol yerelden geçer

CHP Konak Belediye Başkan adayı Abdül Batur, CHP Konak İlçe başkanı ve CHP Konak belediye başkan aday adayları ile Havagazı fabrikasında düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Konak için güç birliği oluşturulan toplantıda, daha güzel bir konak için küskünlük, kırgınlık olmadan, hep birlikte mücadele edilmesi gerektiği vurgulandı

CHP Konak Belediye Başkan adayı Abdül Batur, CHP Konak İlçe Başkanı ve CHP Konak aday adayları ile bir toplantı düzenledi.

İktidara giden yolun yerelden geçtiğini ve yerelde alınacak bir fazla oyun bile önemli olduğunu ifade eden Batur; “Bu sen, ben meselesi değil. Bu hepimizin sorunu. Daha güzel bir Türkiye mümkün. Adaylık süreci geride kaldı. Artık mücadele, birliktelik ve partimizi iktidara taşımak için önemli bir aşamadayız. Daha önce de ifade ettiğim gibi sokak sokak gezeceğiz. Tüm insanlarımızın elini sıkacağız, dertlerine derman olacağız. oy hedeflerimizi yerine getirerek hem İzmir özelinde, hem de Türkiye genelinde partimize güç katarak, iktidara giden bu yolda önemli mesafe kat edeceğiz. Partililerimizle, Kadınlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, muhtarlarımızla ve konaklı hemşehrilerimizle birlikte Konak'ı daha güzel ve örnek bir kent haline getireceğiz. Bu özel toplantıya katılan aday adayı arkadaşlarımı aday adaylığı sürecinde gösterdikleri, partimize yakışan mücadelelerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Aday adayı arkadaşlarımın fikirlerini de alarak güzel bir birliktelik ve demokrasi örneği verdiğimizi düşünüyorum. Küskünlüklerden , kırgınlıklardan uzak el ele yürüyeceğiz. Birlikte Konak, çok daha güzel olacak” dedi.