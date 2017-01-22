Çiftçiler için erken uyarı sistemi kuruldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, üretici için 'Tarımsal tahmin ve erken uyarı sistemi' kurdu. Kemalpaşa'daki üreticilere yönelik olarak başlatılan pilot uygulamada, çiftçinin cep telefonuna otomatik mesaj gönderilerek sulama ve ilaçlama uyarıları ile don ve fırtına gibi olumsuz koşullar için önceden haber de veriliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, üretici için 'Tarımsal tahmin ve erken uyarı sistemi' kurdu. Kemalpaşa'daki üreticilere yönelik olarak başlatılan pilot uygulamada, çiftçinin cep telefonuna otomatik mesaj gönderilerek sulama ve ilaçlama uyarıları ile don ve fırtına gibi olumsuz koşullar için önceden haber de veriliyor. Sistem, İzmir'in 25 farklı noktasında daha kurulacak. Sistemin ilk etapta, başta kiraz olmak üzere taş çekirdekli meyve üreticileri için kullanılacağı bildirildi.

Pilot bölge olarak belirlenen Kemalpaşa'daki Yiğitler ve Örnekköy'de kurulan sistem sayesinde üreticiler, hava ve doğa koşullarına uygun olarak ilaçlama ve sulama yapabilecek. 'Tarımsal tahmin ve erken uyarı sistemi' sayesinde üreticiler, arazilerine yönelik sıcaklık, hava nemi, yağış miktarı, rüzgar hızı ve yönü, toprak sıcaklığı, güneşlenme, toprak nemi gibi bilgilere sahip olacak. Ayrıca don ve fırtına uyarısı, iklime ve zararlılara karşı erken uyarılar, ilaçlama ve sulama önerileri de sistem sayesinde öğrenilerek ürünlerdeki verim ve kalitenin artması sağlanacak; ilaçlama ve sulamadaki kayıpların önüne geçilecek.



10 kilometreden bilgi topluyor



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu bu sistemle tarımsal üretim alanlarında sağlıklı meteorolojik verilerin elde edilmesi, üreticinin iklim değişikliklerinden kaynaklanan zararlarının sigorta tarafından karşılanabilmesi ve meteorolojik olumsuzluklar ile hastalık ve zararlılara karşı erken tedbirler alması konusunda üreticiye teknolojik destek verilmiş olacak.

Kurulduğu noktadan itibaren 10 kilometre çapındaki alandan veri toplayacak olan 'Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi'nin çalışması için ayrıca elektrik kaynağına ihtiyaç yok. Sistem solar panel ve şarj edilebilir bataryalar ile çalışmasını sürdürürken, GPRS modem vasıtası ile topladığı dataları internet ortamına aktaracak.

Sistem, bitkisel zararlılar konusunda yapacağı tespitlerle, zararlı popülasyonunun sınır değerleri aştığı durumlarda çiftçinin cep telefonuna otomatik mesaj gönderecek ve ilaçlama uyarısı verecek. Bu sayede hem çiftçilerin zamanında, doğru ve yeterli ilaçlama yapmaları ile kullanılacak ilaçlarda tasarruf sağlanacak hem de tüketiciler daha güvenli gıda ile buluşacak. Sistem sayesinde özellikle ilaç kalıntısından dolayı ihracatta yaşanan sorunlar büyük oranda kontrol altına alınabilecek.



25 noktada daha kurulacak



'Tarımsal Tahmin ve erken Uyarı sistemi', 5 günlük hava tahminleri yapacak. Bu süre içinde don ve fırtına gibi meteorolojik oluşumların öngörülmesi halinde, çiftçi cep telefonu mesajı ile uyarılarak önceden tedbir alması sağlanacak. Elde edilen meteorolojik veriler doğrultusunda çiftçi ilaçlama ve sulama programlarını planlayabilecek. Sistem sayesinde, arazideki buharlaşma hesaplanabilecek ve toprak nemi ölçülebilecek. Böylelikle su kaybı miktarı otomatik hesaplanarak çiftçiye sulama planlaması konusunda uyarı gönderip gereksiz sulamanın önüne geçerken, su tasarrufunda da önemli kazançlar elde edilecek.