Çiğli'de güneş panellerinden ilk üretim

Çiğli Belediyesi, Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki fotovoltaik enerjili uzay çatılı pazaryerinde elektrik üretimine başladı, sistem 10 gün içinde belediye şantiyesinde kullanılabilecek

Çiğli Belediyesinin Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan 16 bin 500 metrekarelik şantiye tesislerinin kullandığı elektrik enerjisinin tamamını karşılayacak olan sistem, şantiye tesislerinin hemen yanında yapın pazaryerinin çatısına kuruldu. Güneş ışınından elektrik enerjisi üreten 1600 fotovoltaik güneş paneli, 6000 metrekarelik uzay çatılı kapalı pazaryerinin çatısına 30 derecelik açı ile yerleştirildi. Güneş panelleri anlık 404 kw'lik, yıllık ise 650 bin kwh enerji üreterek, belediye şantiyesinin tüm elektrik enerji ihtiyacını karşılayacak. Güneş enerjisinden maksimum düzeyde yararlanılan sistem deneme üretime başladı. Üretilen elektrik 10 gün içinde belediye şantiyesinde kullanılacak.



Aylık 20 bin TL'lik fatura



Kendi elektriğini üretmenin ekonomik anlamda belediyeye büyük katkı sağlayacağını belirten Başkan Hasan Arslan, Çiğli'de böyle bir yatırımın daha önce yapılmadığına dikkat çekti. Başkan Hasan Arslan, belediye şantiyesinin yıllık enerjini bu sistemden sağlayacaklarını belirterek 'Aylık 20 bin lirayı bulan şantiye elektrik faturasından kar edeceğiz. Güneşi bol bir kentte yaşıyoruz ve elektrik enerjisi üretmememiz için hiçbir neden yok. Araştırdık ve kendi enerjimizi üretmeye karar verdik. Altta semt pazar yeri üstte ise elektrik üreten enerji panellerimiz var. Tüm şantiyemizin elektriğini buradan karşılayacağız. Şantiyemiz yeni yapılan seramızla daha da büyüyecek. Bu nedenle kendi enerjimizi üreterek önemli oranda tasarruf sağlayacağız. Deneme üretimimiz başarılı. Bir hafta on gün içinde kendi elektriğimizi şantiyemize vereceğiz' diye konuştu.







