Çiğli'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Çiğli ilçesinde yol kenarındaki bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Berkan Özsoy (23) öldü, arkasındaki Mehmet Akgün (23) ise yaralandı

Çiğli'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
07 Temmuz 2018 Cumartesi 09:13

Kaza, bugün saat 05.30 sıralarında Çiğli Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Çiğli'den Menemen yönüne giden Berkan Özsoy yönetimindeki 35 KC 1215 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetesi sonucu yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü erkan Özsoy yaşamını yitirdi, arkasındaki Mehmet Akgün ise yaralandı.

Mehmet Akgün, olay yerine sevk edilen ambulansla Çiğil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Akgün'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Berkan Özsoy'un cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çiğli #kaza #izmir
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