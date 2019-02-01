Çocuklar, robot sirke akın etti

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez tarafından ilçedeki çocuklara sömestr tatili hediyesi olarak takdim edilen robot sirk yine büyük ilgi gördü

Robot sirki izlemek isteyen çocuklar aileleriyle birlikte Belediye Kültür Merkezi’ne akın ettiler. Minikler ve aileleri robot sirki ücretsiz olarak izlediler. Saat 12.00,14,00 ve 16,00 olmak üzere 3 seans halinde gösteri yapan robot sirk yüzlerce miniğe eğlenceli anlar yaşattı. Birbirinden ilginç görsel şovlar ve danslar izleyen minikler zaman zaman da sahneye çıkarak sirk coşkusuna ortak oldular. Palyaço ve pantomim gösterileriyle renklenen robot sirk performansıyla da çocuklardan büyük alkış aldı.





BAŞKAN GÖRMEZ, “ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞU BİZİM MUTLULUĞUMUZ”

Sömestr tatilinin sonuna gelen çocukların 2.yarıyıla moralli başlamaları için robot sirki ilçeye getirdiklerini ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Çocuklarımızı zaman zaman düzenlediğimiz bu tür etkinliklerle buluşturuyoruz. Aileleriyle birlikte çok büyük ilgi gösteriyorlar. Bu da bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Her şey çocuklarımızın mutluluğu için. Onların dışarıda gönüllerince oynayabilmesi amacıyla Torbalı’nın dört bir yanına yüzlerce oyun alanı ve park inşa ettik. Onların hayatlarına küçük de olsa bir renk katıyorsak ne mutlu bize” dedi.



