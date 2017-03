Demirtaş "İşsizliğin düşeceğine inanıyoruz"

İZMİR Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, açıklanan 2016 yılı işsizlik rakamlarına göre İzmir'de işsizliğin 1 puan gerileyerek yüzde 14 seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, "Bu yıl devletimizin sağladığı destek ve teşvikler, büyük istihdam seferberliği, Odamızın yarattığı finansman kaynakları ile işsizliğin daha da düşeceğine inanıyoruz. Hedefimiz İstanbul'un rakamlarının altına inmek" dedi

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2016 yılı işsizlik rakamlarına göre ülke genelinde yüzde 10.9 olan işsizliğin İzmir'de ise yüzde 14 seviyesinde gerçekleştiğini söyledi. Bu rakamlara göre, 2015 yılında İzmir'de yüzde 15 olan işsizliğin 2016 yılında bir puan düştüğüne dikkat çeken Demirtaş, "İzmir'de işsiz sayısı ise bir önceki yıla göre 8 bin kişi azalarak 254 bin oldu. Türkiye'deki işsizlik oranı en yüksek bölgelere baktığımızda İzmir 5'inci sırada. 2016 yılında en yüksek işsizlik oranı olan bölgeler arasında, İstanbul yüzde 13.5 ile 6'ncı, Ankara yüzde 11.4 ile 9'uncu sırada yer aldı. Dünya ve ülkemizde yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen, istihdam cephesinden gelen bu veriler İzmir olarak iş ve aş üretmeye devam ettiğimizin en güzel kanıtı. Her zaman ifade ettiğimiz gibi İzmir 1 verilince 10 alınabilecek bir kent" diye konuştu. 2017 yılı ile birlikte büyük bir istihdam seferberliği başlatıldığını hatırlatan Demirtaş, yılbaşında bu yana devletin verdiği teşvikler ve destekler, İTO'nun bankalarla yaptığı özel protokoller ile üyelerine finansman konusunda sağladığı imkânlar ile İzmir'de istihdam konusunda büyük bir hareketlilik belirterek, şöyle konuştu:



"SGK tarafından son açıklanan verilere göre, istihdam seferberliği kapsamında kentimizde 161 bin kişiyi istihdam ettik. İzmir sözünü yerine getiriyor. Hedefimiz İstanbul'un işsizlik oranının altına inmek. Bunu da finansman sorunlarını aşma çalışmaları, eğitim ve moral desteğimi ile başaracağımıza, 2017 yılında İzmir'in işsizlik oranının daha da azalacağına 2016 yılı rakamlarının altına ineceğine inanıyoruz. İşsizlik, hedefi olan eğitim ile daha da düşecektir. Bu nedenle, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde meslek okuluna her yıl 1500 öğrenci alıyor ve 1000 in üstünde mesleği olan genci iş âleminin hizmetine sunuyoruz. Eğitimli ve iş dünyasının ihtiyacı olan gençlerin üniversitelerimizden mezun olması işsizliğin azalmasına önemli katkı yapacaktır."

Kaynak: