Demirtaş: İzmir'in gelişimi ABD'den görülüyor ama burada göremeyenler var

AB olumsuz etkiliyor
Türkiye'nin en büyük ekonomik partneri olan Avrupa Birliği (AB)'nin 5 senelik süreçte çalkantılı günler geçirdiğini söyleyen Demirtaş, ‘2013’ten bu yana AB’nin büyümesi yüzde 2 civarında. AB’deki durgunluk ve Gümrük Birliği konusunda gerekli revizyonların yapılmaması da ülkemizi olumsuz etkiliyor. Avrupa Birliği bizim önemli bir pazarımız, doğal olarak etkileniyoruz’ diye konuştu.
İzmir’in gelişimi, ABD’den görülürken burada görülmüyor
Ülke ve dünyadaki değişen gündemin, İzmir ekonomisine de doğrudan yansıdığını ifade eden Demirtaş, şöyle devam etti: Siyasi olayların yoğun yaşandığı 2015 ve 2016 yıllarında İzmir dış ticaretinde düşüş yaşandı. Ancak 2017’de tekrar yükselmeye başladı. Gümrüklere göre, İzmir’in ihracatı 2013 yılında 20,9 milyar dolar iken 2017 yılında 19,4 milyar dolar oldu. 2013 yılında 22,2 milyar dolar olan ithalatımız, 2017 yılında 20,9 milyar dolara geriledi. Vergi tahsilatı oranına göre İstanbul’dan sonra ikinci sıradayız. ABD merkezli Brooking Enstitüsü de 2014 yılında İzmir’i en hızlı gelişen 2’nci kent ilan etmişti. İzmir’in gelişmesi Amerika’dan görülüyor ama burada göremeyenler var. Bugünlerde İzmir ve İstanbul arasında tatlı bir rekabet var. İstanbul’dan yaşamak için İzmir’e geliyorlar. İzmir Havalimanı, eskiden sinek avlardı. Bugün yurtiçi ve yurtdışı bir çok uçuş var.
‘Havada, İzmir 2’nci aktarma merkezi olacak’
İzmir Ticaret Odası'nın çağrıları sonucunda İzmir’e yeni hatların da açıldığını söyleyen Demirtaş, ‘Suudi Havayolları geliyor. İzmir-Riyad ve İzmir-Cidde seferleri başlıyor. Air Arabia geliyor. Rusya bu yıl İzmir’e 3 farklı hat açarak sefer düzenliyor. 2019’da Ukrayna Havayolları İzmir’e düzenli seferlerine başlayacak. Bir diğer iddiamız ise, İzmir’in havayolunda 2’nci aktarma merkezi yapılması’ dedi. Demirtaş ayrıca kent merkezinde yeni ulaşım projelerine ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.