DEÜ'de sağlık çalışanına darp

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'nde destek hizmet görevlisi olarak çalışan Hüseyin Küçükçapraz'ın hasta yakınlarınca darbedildiği iddia edildi

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde servise getirilen bir kadın hastaya pansuman yapmak isteyen Küçükçapraz, hasta yakınlarının odadan çıkmasını istedi. Hasta yakınları E.A. ile M.A, iddiaya göre, Küçükçapraz'ı darbetti.



Darp sonrası geçici hafıza kaybı yaşayan Küçükçapraz tedavi altına alınırken, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen E.A. ve M.A. gözaltına alındı.



Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası üyeleri, yapılan saldırıyı kınadı.



DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, "Sağlıkta şiddete hayır" yazılı dövizler taşıdı.



Sendikanın iş yeri temsilcisi Savaş Erdoğan, "Sağlıkta şiddet acilen çözülmeli. Bu saldırıyı kınıyor ve haklarında mevcut yasalar çerçevesinde en ağır uygulanmanın yapılmasını bekliyoruz." dedi.



Sağlık çalışanı Hüseyin Küçükçapraz da "Hasta yakınlarını ben ne olduğunu anlamadan saldırdılar. Gözümü açtığımda sedyede yatıyordum. Bu saldırılar kimsenin başına gelmesin. Darp yüzünden sakat kalan meslektaşlarımız var. Bu saldırıların bir an önce önüne geçilmesi gerekiyor. Bugün ben saldırıya uğradım, yarın başkası uğrayacak. Umarım gerekli önlemler alınır." diye konuştu.