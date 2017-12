DEÜ, istihbaratçı da yetiştirecek!

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, istihbarat, güvenlik, terör ve strateji gibi bölümlerin yer alacağı "güvenlik bilimleri fakültesi"ni 2018-2019 akademik yılında hizmete almayı hedeflediklerini söyledi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, güncel yaşamdan kopuk olmayan bir üniversite anlayışına sahip olduklarını ve geleceğe yön veren meslekler için eğitim verdiklerini belirtti.



DEÜ bünyesinde "güvenlik bilimleri fakültesi" kuracaklarını kaydeden Çelik, 4 yıllık eğitim verecek fakültede istihbarat, güvenlik, terör ve strateji bölümlerinin yer alacağını, ilk yıl her bölüme 20 öğrenci alacaklarını açıkladı.



Çelik, ihtiyaçlar doğrultusunda çalışma yaptıklarını vurgulayarak, "Ülkemizin ihtiyaçlarını nasıl giderebiliriz diye düşünüyoruz, bir ekip oluşturup üzerinde çalışıyoruz. Şimdi güvenlik bilimleri fakültesi projemizi senatodan geçirip YÖK'e göndereceğiz ve gelecek sene eğitime başlayacağız." ifadelerini kullandı.





"İstihbarat mezunu ajan da olabilir"



Fakültenin istihbarat bölümünde iç ve dış istihbarat ana bilim dalı ile suç araştırma ana bilim dallarının olacağını kaydeden Çelik, strateji bölümünde stratejik araştırmalar güvenlik ve yönetimi ana bilim dallarını da içereceği bilgisini verdi.



Çelik, DEÜ'deki güvenlik bilimleri fakültesinin bölümlerinde siyasi tarih, sosyoloji gibi derslerin verileceğini belirterek, şöyle konuştu:



"Yurt dışında örnekleri var, bu konularla ilgili üniversiteler var. Mesela strateji bölümünü niye istiyoruz, 100 yıllık stratejik planları yapıp ona göre önlem olmak istiyoruz. Her şeyin analitik düşünce açısından değerlendirilmesi ve buna uygun tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyoruz."



Her bölümün alana ilişkin dersleri olacağını da dile getiren Çelik, "İstihbarat bölümünde siyasi tarih, iç, dış, siber istihbarat, istihbarat toplama teknikleri, oyun teorisi, güncel coğrafi bilgi teknolojileri gibi dersler olacak. Mezun olanlar polis, jandarma birimlerinde görev alabilir ya da fabrikalarda, hastanelerde çalışabilir, ülkenin geleceğinde etkili olabilir." değerlendirmesini yaptı.



Çelik, istihbarat bölümü mezununun ajanlık yapıp yapamayacağına ilişkin ise "İstihbarat mezunu ajan da olabilir." dedi.



Fakültenin güvenlik ve terör bölümünün de ayrı bir öneme sahip olacağını dile getiren Çelik, bölümde "üniversiteli güvenlik görevlileri" yetiştireceklerini ve sektörü sistemli bir yapıya dönüştürmeyi hedeflediklerini anlattı.





İletişim, diş hekimliği, eczacılık...



Erdal Çelik, üniversitedeki diğer fakülteleri ihmal etmeyeceklerini, güzel sanatlar fakültesinde "animasyon" bölümü kuracaklarını aktardı.



Çizgi filmlerin çoğunun yurt dışından geldiğine işaret eden Çelik, "Bunu bizim ülkemizde yapabilmemiz lazım. Yurt dışından aldıkça biz onların fikirlerine maruz kalıyoruz. Kendi oyunlarımızı, filmlerimizi rahatlıkla yapabiliriz. Kendi kültürümüze göre programlar, oyunlar, çizgi filmler yapabiliriz." dedi.



DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, iletişim fakültesi, diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri kurmak için de çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.