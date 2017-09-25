Dikili'de 7 dönümlük zeytinlik alan kül oldu!

İzmir'in Dikili İlçesi'ndeki zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangında 7 dönümlük zeytinlik alan zarar gördü

Dikili'de 7 dönümlük zeytinlik alan kül oldu!

Yangın, önceki gün saat 16.00 sıralarında Bademli Mahallesi İskelesi'nin arkasında bulunan zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, çevredeki vatandaşların da yardımıyla alevleri söndürdü.

Yangında herhangi bir can kaybı olmazken, 7 dönümlük zeytinlik alan alevlerden etkilendi.

Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #yangın #dikili
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