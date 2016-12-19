Dikili'de su kesintisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Dikili’ye su sağlayan 15 derin kuyu ile ana depo arasındaki iletim hattında yenileme çalışması yapacak

Eskiyen, hem kaçaklara hem de sık sık su kesintilerine neden olan asbest hattın yenilenecek olması nedeniyle Salim Bey, İsmetpaşa ve Gazipaşa mahallelerinde 21 Aralık 2016 Çarşamba günü saat 09.00 ile 16.00, 21 Aralık Çarşamba günü saat 21.00 ile 22 Aralık 2016 Perşembe saat 16.00 arasında, 22 Aralık 2016 Perşembe günü saat 21.00 ile 23 Aralık 2016 Cuma günü 19.00 arasında su kesintisi yapılacak. İZSU vatandaşların sıkıntı yaşamaması için ilçenin diğer içme suyu kaynaklarından belirli sürelerle su verirken ayrıca kesinti süresince muhtarlıklarla koordineli bir şekilde tankerlerle su dağıtımı yapacak. İZSU, 2015 yılında da iletim hattının bir bölümünü kazı yapmadan mevcut boru içerisinde yeni boru sürerek yenilemiş, iki buçuk ay sürecek çalışmalar 2.5 gün gibi kısa bir sürede bitmişti. Bu çalışmada da aynı yöntem uygulanacak.



