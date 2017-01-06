Dikili'den İzmir saldırısına tepki: İzmir'in ışığını kimse söndüremez

Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, İzmir Adliye Binası C Blok giriş kapısı önünde gerçekleştirilen alçak terör saldırısını kınayarak, hain saldırıyı ülkemizin ve İzmir’imizin huzuruna, birliğine ve aydınlığına karşı gerçekleştirilmiş barbar ve iğrenç bir eylem olarak tanımladı

Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun’un, İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilen alçak terör saldırısını kınadığı açıklamasında, teröristlerin açtığı ateşle şehit düşen kahramanlara Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm İzmir’e başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileklerini sundu.



“İzmir’i Terör Bataklığına Sokturmayacağız”



İzmir'in farklı kültürlerin yüzyıllardır barış ve kardeşlik içerisinde yaşadığı, sevginin, hoşgörünün ve çağdaşlaşmanın kenti olduğuna vurgu yapan Dikili Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Tosun, hiç bir gücün İzmir'deki aydınlığı, kardeşliği, barışı tahrip edemeyeceğini ve İzmir'i terör girdabının içine sürükleyemeyeceğini kaydetti. Kalleş terör eylemine ve hainlere karşı verilen mücadelede İzmir Polisi'nin sergilediği başarı ve fedakarlığa da dikkat çeken Başkan Tosun, “Bir polis memurumuz hainleri fark ediyor ve fedakarlıkla, vatanseverlikle canı pahasına bu kalleşlerin daha büyük bir eylem yapmasını engelliyor. Bu kahraman polisimiz ve bir adliye çalışanımız teröristlerin açtığı ateşle şehit düşüyor. Tüm kararlılığımızla söylüyorum; polisimize, askerimize, adliye çalışanımıza sıkılan her kurşun, halkımıza ve Cumhuriyetimize sıkılmış bir kurşun demektir. Polise, askere yönelik her türlü terör eylemi, halkımıza yönelik terör eylemidir. Çünkü onlar halkımızın ve milletimizin vicdanıdır. İçtenlikle söylüyorum İzmir ve İzmirliler asla ve asla teröre teslim olmayacak ve teröre karşı hep onurlu, dik duruşunu sürdürecektir. Kimse İzmir’i terör bataklığına sokamaz ve bizim birliğimizi bozamaz" dedi.



“İzmir'in Işığını Kimse Söndüremez”



Bu saldırının İzmir’deki toplumsal barışa, kardeşliğe, birlik ve beraberliğe karşı yapılmış bir eylem olduğu ifade eden Başkan Tosun, “Birliğimize, huzurumuza kastedenler, ülkemizi kan gölüne çevirmek, İzmir’imizi de terör bataklığına sürüklemek isteyen alçaklar amaçlarına asla ulaşamayacaklardır. Polisimize, güvenlik güçlerimize, adliye çalışanlarımıza ve tüm İzmir'e büyük geçmiş olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Teröre karşı birlik olma adına bu akşam belediye hizmet binamızın ışıklarını kapatmayacağız ve bu tepkimiz ile “İzmir'in ışığını kimse söndüremez” mesajını vereceğiz' dedi.





