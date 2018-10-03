DİSK İzmir’de iş bıraktı

DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu), İzmir’de iş bırakma eylemi yaptı. DİSK İzmir, öğleden sonra ulaşım, itfaiye, cenaze hizmetleri dahil olmamak üzere üyeleriyle iş bırakma eylemi gerçekleştirdi

Şefika Bal- İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan işçiler birçok sendika ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına stklar ve sendikaların yanı sıra Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İzmir CHP milletvekili ve eski DİSK Genel Başkanı Kani Beko’da katıldı.

“Her evde bir üniversite mezunu işsiz var”

“Ekmeğimize sahip çıkmak ve biz ülkenin yüzde 99’uyuz, yüzde 1’inin yarattığı borçları ödemeyeceğiz demek için toplandık” diye konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti; “Bu ülkeyi yönetenlerin ekonomik krizin faturasını bizlere kesmeye çalıştığı için toplandık. Ekonomik kriz yok ve sıkıntılar psikolojiktir diyorlar, ama her evde bir üniversite mezunu işsiz olması gerçeğiyle yaşadıklarımızın psikolojik olup olmadığını görüyoruz. Enflasyon gerçeğinin karşısında yandaş medyaların yarattığı pembe dünyalar yok oluyor. Yılbaşı için öngörülen enflasyon rakamları 24,5 olarak bugün karşımıza geldi.

“İşçi sınıfı borçlu değil alacaklıdır”

Başkan Çerkezoğlu, ekonomik politikaları eleştirerek, “Bu ülkede ekonomik bir kriz var ve giderek büyüyor. Emperyalist kapitalist sistemin ve 16 yıldır ülkeyi yöneten AKP’nin politikasının krizi alınan borçların üretime değil betona gömüldüğü gerçeğini görüyor ve bunun krizini yaşıyoruz. Bu borç işçi sınıfının borcu değildir, aksine büyümeden ve milli gelirden gerek payı alamayan işçi sınıfı borçlu değil alacaklıdır” diye konuştu.

“Enflasyon son 15 yılın en yüksek düzeyinde”

Basın açıklamasında konuşan DİSK Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan’da Türkiye’de yaşanan ekonomik problemleri hükümetin politikalarına bağladı. Çalışkan, “İşsizlik 6 milyonu aştı. Kimse iş bulamıyor, üretim de yok. Üretim değil tüketim ekonomisi var. İşsizlik fonu paraları bankalara veriliyor. Enflasyon son 15 yılın en yüksek düzeyine ulaştı. İşçi maaşları temel tüketim maddelerine bile yetmez hale geldi. Ekonomik kriz yok diyenler markette, evde, mutfaktaki ateşi görmüyor” dedi.

Remzi Çalışkan, “Bu krizin faturasını bu krizi yaratanlar ödeyecek, bizler değil” diyerek krizin bedelini patronlar ödemeli işçiler değil dedi. DİSK Genel İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, “Krizin bedeli patronlara kesilecek. 696 sayılı KHK ile bir düzenleme yapıldı ve müjde gibi duyuruldu. O zamandan beri hukuksuz olduğunu söylüyoruz, bundan 15 gün önce de Ankara’da haykırdık. Belediye hizmeti kamu hizmeti değil midir? Yasalara göre öyledir. O zaman nasıl oluyor da belediyelerde çalışan işçilerin kadroları belediyede değil de belediye şirketindedir? Eflasyon rakamları bugün güncellendi, bizde zam isteklerimizi ona göre yeniden hesaplayacağız. TÜİK verilerine göre eflasyon giderek artıyor ve daha da artacak. Bu durumda asgari ücretli işçilerin maaşlarında zam yapılması zorunlu hale gelmiştir. Ücretler enflasyon rakamları karşısında güncellenmelidir ve hükümet bu taleplere cevap vermelidir” sözlerini kaydetti.