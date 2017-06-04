Doğal Yaşam ailesi genişliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, yaz mevsimine yeni doğumlarla girdi. Sevimli zebra Zeliş'in ardından 30 ceylan ve 16 yaban keçisi dünyaya geldi. İbis ailesi ise ilk kez yavruladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, yaz mevsiminin ilk günlerinde tatlı bir heyecan yaşıyor. Peş peşe gelen doğumlarla birlikte her geçen gün genişleyen park ailesine katılan ceylan, zebra, kutsal aynak (ibis) ve yaban keçisi yavruları, bu özel alana gelen ziyaretçiler tarafından ilgiyle izleniyor.





Geçtiğimiz günlerde "parkta doğan ikinci zebra" olarak kayıtlara geçen Zeliş'in ardından peşpeşe yeni doğumların yaşandığını söyleyen İzmir Doğal Yaşam Parkı yetkilileri, 30 ceylan ve 16 yaban keçisinin dünyaya gelmesinin ardından, Afrika’nın Kuzey, Batı ve Güney kısımlarında yaşayan ibislerden de ilk kez bu yıl yavru aldıklarını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, 130 türde 1500’ü aşkın hayvana ev sahipliği yapıyor.







