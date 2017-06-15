Doğal Yaşam'ın sevimlisi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelen alageyik yavrusu, daha ilk günden parkın gözdesi oldu. Sevimli hareketleriyle ve tüylerinin deseniyle çizgi film kahramanlarını andıran yavruya 'Nazlı' adı verildi

Yılda ortalama 1 milyon kişinin ziyaret ettiği İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda yaşanan doğumlara bir yenisi daha eklendi. Zarifliği ve güzellikleriyle park ziyaretçilerinin ilgi odağı olan alageyik ailesinde, bu yıl ilk kez doğum heyecanı yaşandı. Dünyaya gelen yeni yavru ile birlikte alageyik sayısı 10'a yükseldi. 'Nazlı' adı verilen ve henüz ayaklarının üzerinde zorlukla durabilen yavru, çizgi film kahramanı 'Bambi' kadar sevimli haliyle parkın gözdesi oldu. Veterinerler tarafından kontrolden geçirilen Nazlı'nın gayet sağlıklı olduğu bildirildi.

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