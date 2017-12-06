Dokuz Eylül Üniversitesi'nde sular durulmuyor

DEÜ’ye rektör vekili olarak atanan Prof. Dr. Erdal Çelik, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Çukurova’yı istifa ettiremeyince yerine kendini vekil olarak atadığı iddiaları sürerken, Prof. Dr. Çelik’in medyaya verdiği demeci Prof. Dr. Çukurova mahkemeye taşıdı

Ali Budak- Geçtiğimiz hafta Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde yaşananlarla ilgili haber yapmıştık. DEÜ’ye

Ne olmuştu?

Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Prof. Dr. Ergun Aybars, ‘Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde hukuka aykırı uygulamalar oluyor. Enstitü tarumar ediliyor. 30 yıllık şoförü dâhil kurumdaki çoğu yönetici ve memur görevlerinden el çektirildi’ iddiasında bulunmuştu. Sonrasında ise bu iddiayı araştırdık. İddia çok ciddi olmasının yanı sıra süreç mahkemeye taşınmıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde rektör değişimi sonrası ciddi bir kadro kıyımı yaşandığına dair iddiaların en somut örneğini görevinden el çektirilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Çukurova veriyor. Prof. Dr. Çukurova’nın hakkında herhangi bir suçlama, soruşturma ya da mahkeme kararı olmamasına rağmen yükseköğretim kanuna göre getirildiği görevden 3 yıl olan süresi dolmadan el çektirildiğine vurgu yapan Avukat Ozan Karakaya, ‘Prof. Dr. Bülent Çukurova, DEÜ Rektörlük Genel Sekreteri Recep Yiğit tarafından aranıyor ve istifası isteniyor. Bülent hoca ise istifa isteğini kabul etmiyor. Çünkü hakkında herhangi bir soruşturma açılmamış ve işini de layıkıyla yapan biri. İstifa etmeyince de Prof. Dr. Bülent Çukurova’ya rektörlük tarafından görevinden alındığını ve yerine vekil olarak DEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik’in vekil olarak atandığını gösteren belge gönderiliyor. Bir de bu belgede Bülent hocaya yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediliyor. Bülent hocanın görevine son veren yeni rektör vekili Prof. Dr. Çelik ise kendini de bu göreve vekil olarak atıyor’ dedi.

Atanmaması gerektiğini yazdık şimdi de görevden alındı!

Daha önce yaptığımız haberde de DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik’in enstitüye kendini vekil olarak atadığını malilerden öğrendiklerini söyleyen Eğitim İş İzmir 4 Nolu Şube Müdürü Haşim Karaman, ‘Yardımcılığına da önceki dönem enstitü müdürü olan Prof. Dr. Kemal Arı’yı atadığını öğrendik. Ancak Kemal Arı hukuki olarak bu yarımcılığa atanamaz. Çünkü önceki dönemlerden soruşturma geçirdiği ve 5 yıl boyunca idari görevde üst makama atanamayacağı yönünde ceza aldığını biliyoruz’ dedi. DEÜ yönetimi olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadan haberimiz sonrası Atatürk İlkeleri ve Enstitü Müdürlüğü’ne kendini atayan Rektör vekili Prof. Dr. Çelik kendi yerine Doç. Dr. Fevzi Çelik’i atarken, Müdür yardımcısı Prof. Dr Kemal Arı yerine de Yrd. Doç. Dr. Türkan Başyiğit’i atadı. Yeniden atama yapılmasıyla haberimiz arasında bir bağlantı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

‘İstifa ettiremedi ama …’

Prof. Dr. Bülent Çukurova’nın hakkında herhangi bir suçlama, soruşturma ya da mahkeme kararı olmamasına rağmen yükseköğretim kanuna göre getirildiği görevden 3 yıl olan süresi dolmadan el çektirildiğine vurgu yapan Avukat Ozan Karakaya, şöyle devam etti: Rektör vekili Prof. Dr. Çelik’in Prof. Dr. Bülent Çukurova’yı görevden alma hakkı yokken aldı ve yerine de kendini vekaleten atadı. Zaten ortada bir hukuksuzluk vardı. Ancak son süreçte Rektör vekili Prof. Dr. Çelik, müvekkilim Prof. Dr. Bülent Çukurova hakkında ‘Prof. Bülent Çukurova’ya özel torpil… Prof. Bülent Çukurova hakkında başta öğrenciler olmak üzere akademisyenlerden gelen yoğun şikayet…Çukurova ile ilgili bazı somut bilgilerin varlığı…atamasında hayatın olağan akışına uygun olmayan işlemler yapılmış…kadronun kişiye özel çıkarıldığı… Prof. Bülent Çukurova’nın profesörlük puanının DEÜ kriterlerine uygun olmadığı… makama doğru ve dürüst şekilde gelebilmektir… usule ve kanuna uygun olmayan durumu… liyakat ve emek… ilgili kişinin varsa bir yetersizliği…’ gibi ifadelerini genel açıklamalarının içerisinde son derece küçük düşürücü bir şekilde medyaya servis etmiştir.

Çelik’in açıklamaları mahkemeye taşındı

Rektörlük makamının akademisyenler hakkında iftira ve hakaret içeren ifadeler ile medyaya gerçeğe aykırı bilgi servis etme makamı değildir. Resmi bir görevin gereğini yapan bir üst düzey kamu görevlisi bu tür bir yaklaşım içinde olmamalıdır. Şayet bir hukuki işlem tesis etmiş ise ve yapılan hukuki işleme karşı hukuki müracaat yollarına gidilmiş ise Rektör vekilinin; yargının en son sözü söylemesini, hukukun bu konudaki kararını vermesini beklemesi doğru ve haklı bir davranış olacaktır. Buna karşın içinde doğru olmayan, suç unsuru barındıran ve hakaretler içeren ifadeler ile medyaya açıklamalarda bulunmak Üniversitenin ve Rektörlük makamının saygınlığını zedelediği gibi bizzat Ceza Hukuku açısından da suç teşkil etmektedir. İzah etmeye çalıştığımız tüm bu sebepler ve Sayın Başsavcılığınızca resen tespit edilecek hususlarla; Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda iftira suçu, hakaret suçu ile görevi kötüye kullanmak suçu ve resen tespit edilecek suçlar bakımından kamu davası açılarak şüphelinin cezalandırılması talebiyle dava açtık’ ifadelerini kullandı.

İddialar hakkında ne söyleyeceksiniz?

Bunun dışında Dokuz Eylül Üniversitesi Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik hakkında DEÜ’de kadrolaştığı iddiaları devam ediyor. Rektör Vekili Prof. Dr. Çelik’in cevaplamasını istediğim iddialar olacak.

1-Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Recep Yiğit aracılığıyla Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Çukurova, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Çınar ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pınar Süral Özel’in istifasını istediniz mi?



2- Dokuz Eylül Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün zamanında FETÖ ile bağlantısı olabilecek çalışanlar hakkındaki bilgi ve belgeleri incelemek için üç kişilik komisyon kuruldu. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Çukurova’nın da üyesi olduğu DEÜ FETÖ Komisyonu’nun lav edilme nedeni nedir? Prof. Dr. Bülent Çukurova’nın görevinden alınma nedeniyle komisyon üyesi olması arasında bir bağlantı var mı?



3-Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcılığı’na önceki dönem enstitünün müdürlüğünü yapan Prof. Dr. Kemal Arı’yı atadınız. ‘Ancak Kemal Arı’nın hukuki olarak bu yardımcılığa atanamayacağı çünkü önceki dönemlerden soruşturma geçirdiği ve 5 yıl boyunca idari görevde üst makama atanamayacağı yönünde ceza aldığını biliniyor’ Sayın Arı’yı neden atadınız ve sonrasında neden görevden aldınız? Görevden alma nedeninizin yatığımız haberde ortaya koyduğumuz cezalı olmasıyla bir ilgisi var mı? - Geçtiğimiz hafta Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde yaşananlarla ilgili haber yapmıştık. DEÜ’ye rektör vekili olarak atanan Prof. Dr. Erdal Çelik, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Çukurova’yı istifa ettiremeyince yerine kendini vekil olarak atadığı iddiaları sürerken, Prof. Dr. Çelik’in medyaya verdiği demeci Prof. Dr. Çukurova mahkemeye taşıdı. Çukurova, iftira suçu, hakaret suçu ile görevi kötüye kullanmak suçu ve resen tespit edilecek suçlar bakımından kamu davası açılarak şüphelinin cezalandırılması talebiyle dava açtıDokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Prof. Dr. Ergun Aybars, ‘Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde hukuka aykırı uygulamalar oluyor. Enstitü tarumar ediliyor. 30 yıllık şoförü dâhil kurumdaki çoğu yönetici ve memur görevlerinden el çektirildi’ iddiasında bulunmuştu. Sonrasında ise bu iddiayı araştırdık. İddia çok ciddi olmasının yanı sıra süreç mahkemeye taşınmıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde rektör değişimi sonrası ciddi bir kadro kıyımı yaşandığına dair iddiaların en somut örneğini görevinden el çektirilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Çukurova veriyor. Prof. Dr. Çukurova’nın hakkında herhangi bir suçlama, soruşturma ya da mahkeme kararı olmamasına rağmen yükseköğretim kanuna göre getirildiği görevden 3 yıl olan süresi dolmadan el çektirildiğine vurgu yapan Avukat Ozan Karakaya, ‘Prof. Dr. Bülent Çukurova, DEÜ Rektörlük Genel Sekreteri Recep Yiğit tarafından aranıyor ve istifası isteniyor. Bülent hoca ise istifa isteğini kabul etmiyor. Çünkü hakkında herhangi bir soruşturma açılmamış ve işini de layıkıyla yapan biri. İstifa etmeyince de Prof. Dr. Bülent Çukurova’ya rektörlük tarafından görevinden alındığını ve yerine vekil olarak DEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik’in vekil olarak atandığını gösteren belge gönderiliyor. Bir de bu belgede Bülent hocaya yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediliyor. Bülent hocanın görevine son veren yeni rektör vekili Prof. Dr. Çelik ise kendini de bu göreve vekil olarak atıyor’ dedi.Daha önce yaptığımız haberde de DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik’in enstitüye kendini vekil olarak atadığını malilerden öğrendiklerini söyleyen Eğitim İş İzmir 4 Nolu Şube Müdürü Haşim Karaman, ‘Yardımcılığına da önceki dönem enstitü müdürü olan Prof. Dr. Kemal Arı’yı atadığını öğrendik. Ancak Kemal Arı hukuki olarak bu yarımcılığa atanamaz. Çünkü önceki dönemlerden soruşturma geçirdiği ve 5 yıl boyunca idari görevde üst makama atanamayacağı yönünde ceza aldığını biliyoruz’ dedi. DEÜ yönetimi olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadan haberimiz sonrası Atatürk İlkeleri ve Enstitü Müdürlüğü’ne kendini atayan Rektör vekili Prof. Dr. Çelik kendi yerine Doç. Dr. Fevzi Çelik’i atarken, Müdür yardımcısı Prof. Dr Kemal Arı yerine de Yrd. Doç. Dr. Türkan Başyiğit’i atadı. Yeniden atama yapılmasıyla haberimiz arasında bir bağlantı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.Prof. Dr. Bülent Çukurova’nın hakkında herhangi bir suçlama, soruşturma ya da mahkeme kararı olmamasına rağmen yükseköğretim kanuna göre getirildiği görevden 3 yıl olan süresi dolmadan el çektirildiğine vurgu yapan Avukat Ozan Karakaya, şöyle devam etti: Rektör vekili Prof. Dr. Çelik’in Prof. Dr. Bülent Çukurova’yı görevden alma hakkı yokken aldı ve yerine de kendini vekaleten atadı. Zaten ortada bir hukuksuzluk vardı. Ancak son süreçte Rektör vekili Prof. Dr. Çelik, müvekkilim Prof. Dr. Bülent Çukurova hakkında ‘Prof. Bülent Çukurova’ya özel torpil… Prof. Bülent Çukurova hakkında başta öğrenciler olmak üzere akademisyenlerden gelen yoğun şikayet…Çukurova ile ilgili bazı somut bilgilerin varlığı…atamasında hayatın olağan akışına uygun olmayan işlemler yapılmış…kadronun kişiye özel çıkarıldığı… Prof. Bülent Çukurova’nın profesörlük puanının DEÜ kriterlerine uygun olmadığı… makama doğru ve dürüst şekilde gelebilmektir… usule ve kanuna uygun olmayan durumu… liyakat ve emek… ilgili kişinin varsa bir yetersizliği…’ gibi ifadelerini genel açıklamalarının içerisinde son derece küçük düşürücü bir şekilde medyaya servis etmiştir.Rektörlük makamının akademisyenler hakkında iftira ve hakaret içeren ifadeler ile medyaya gerçeğe aykırı bilgi servis etme makamı değildir. Resmi bir görevin gereğini yapan bir üst düzey kamu görevlisi bu tür bir yaklaşım içinde olmamalıdır. Şayet bir hukuki işlem tesis etmiş ise ve yapılan hukuki işleme karşı hukuki müracaat yollarına gidilmiş ise Rektör vekilinin; yargının en son sözü söylemesini, hukukun bu konudaki kararını vermesini beklemesi doğru ve haklı bir davranış olacaktır. Buna karşın içinde doğru olmayan, suç unsuru barındıran ve hakaretler içeren ifadeler ile medyaya açıklamalarda bulunmak Üniversitenin ve Rektörlük makamının saygınlığını zedelediği gibi bizzat Ceza Hukuku açısından da suç teşkil etmektedir. İzah etmeye çalıştığımız tüm bu sebepler ve Sayın Başsavcılığınızca resen tespit edilecek hususlarla; Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda iftira suçu, hakaret suçu ile görevi kötüye kullanmak suçu ve resen tespit edilecek suçlar bakımından kamu davası açılarak şüphelinin cezalandırılması talebiyle dava açtık’ ifadelerini kullandı.Bunun dışında Dokuz Eylül Üniversitesi Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik hakkında DEÜ’de kadrolaştığı iddiaları devam ediyor. Rektör Vekili Prof. Dr. Çelik’in cevaplamasını istediğim iddialar olacak.1-Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Recep Yiğit aracılığıyla Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Çukurova, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Çınar ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pınar Süral Özel’in istifasını istediniz mi?2- Dokuz Eylül Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün zamanında FETÖ ile bağlantısı olabilecek çalışanlar hakkındaki bilgi ve belgeleri incelemek için üç kişilik komisyon kuruldu. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Çukurova’nın da üyesi olduğu DEÜ FETÖ Komisyonu’nun lav edilme nedeni nedir? Prof. Dr. Bülent Çukurova’nın görevinden alınma nedeniyle komisyon üyesi olması arasında bir bağlantı var mı?3-Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcılığı’na önceki dönem enstitünün müdürlüğünü yapan Prof. Dr. Kemal Arı’yı atadınız. ‘Ancak Kemal Arı’nın hukuki olarak bu yardımcılığa atanamayacağı çünkü önceki dönemlerden soruşturma geçirdiği ve 5 yıl boyunca idari görevde üst makama atanamayacağı yönünde ceza aldığını biliniyor’ Sayın Arı’yı neden atadınız ve sonrasında neden görevden aldınız? Görevden alma nedeninizin yatığımız haberde ortaya koyduğumuz cezalı olmasıyla bir ilgisi var mı?