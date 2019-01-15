Dr. Luigi Lanuzzi: İzmir, ilk aşkım olarak kalacak

Görevi sona eren İzmir'in İtalya Konsolosu Dr. Luigi Lanuzzi, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na veda ziyaretinde bulundu. İzmir'in ilk yurtdışı görev yeri olduğunu söyleyen Lanuzzi, burada kendini evinde hissettiğini belirterek, 'İlk aşk unutulmaz' dedi.

Ayça Yeriş - 4 yıl boyunca İtalya Konsolosu olarak İzmir'de görev yapan Dr. Luigi Lanuzzi, Polonya'ya atandı. Varşova Büyükelçiliği'ndeki yeni görevine gitmeden önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na veda ziyaretinde bulunan Lanuzzi, İzmir'de olduğu sürede kendini hep evinde hissettiğini söyledi. İtalyan diplomat, "Ben bu güzel kente değil, sadece görevime veda ediyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi iyi bir ev sahibi oldu. Birlikte güzel işler yaptık. İtalya'dan gelen konukları birlikte ağırladık. Konuklarımız, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin misafirperverliğinden çok etkilendi ve bu kentte büyük sempati duydu. Görev yaptığım süre içinde İzmir'in her bölgesini gezdim. Her yer benim için ayrı kıymetli. Bizler İzmir'de 500 yıldır birlikte yaşıyoruz. Burası ilk yurtdışı görev yerimdi. Ancak kendimi evimde hissettiğim için yurtdışı tecrübesi yaşamadım. İlk aşk gibi unutulmaz" diye konuştu.

Dostluk pekişti

Dr. Lanuzzi ile birlikte Türk-İtalyan dostluğunu pekiştirmek için güzel işler yaptıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise "Umarım size iyi ev sahipliği yapmışızdır. Yeni görevinizde başarılar diliyorum. Görevler geçici, dostluk bakidir. Ne zaman İzmir'e yolunuz düşerse, sizi ağırlamaya hazırız" dedi.