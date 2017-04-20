Dünya çocukları Karşıyaka'da buluştu

Karşıyaka Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen 'Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği' başladı. 9 ülkeden 230 yabancı çocuk, 5 binden fazla Karşıyakalı ile birlikte kortej yürüyüşü yaptı

Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği, 25'inci kez dünya çocuklarını Karşıyaka'da buluşturdu. 9 ülkeden toplam 230 çocuğun katıldığı şenlik, karnaval havasındaki kortej yürüyüşüyle başladı. Ankara'dan gelen Kuzeyin Uşakları Halk Dansları Topluluğu, Karşıyaka Belediyesi Smyrna Koreografi Topluluğu, Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, KARGEM öğrencileri ve Çocuk Kulübü üyeleri de kortejde yer aldı. Yöresel kıyafetleriyle Karşıyaka Çarşı'da yürüyen çocukların coşkusuna 5 binden fazla Karşıyakalı ortak oldu. Belediye Bandosu şarkı ve marşlarla korteje eşlik etti. Yürüyüş boyunca, dev Türk Bayrakları ile Atatürk posterleri taşındı. Çevre apartmanlarda oturanlar ve dükkan sahipleri de astıkları Türk Bayrakları ve alkışlarla bayram sevincini paylaştı.





Karşıyaka Çarşı'nın İskele tarafından başlayan kortejin Ahmet Piriştina Rekreasyon Alanı'na ulaşması ile birlikte coşku ikiye katlandı. Kurulan özel platformda; Arnavutluk, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Romanya, Slovakya ve Ukrayna'dan gelen konuk çocuklar yöresel oyunlarını sergiledi. Karşıyakalılar da gösterilere yoğun ilgi göstererek alanı doldurdu. Korteje ve açılış törenine, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ile İlçe Başkanı Uğur Yıldırım da katıldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Dünyada ilk kez çocuklara armağan edilmiş bir bayramı, tam da bize yakışır biçimde kutluyoruz. Bir hafta boyunca, Karşıyaka'dan ülkemize ve yeryüzüne çocuklarımızın pırıl pırıl yürekleri, samimiyetleri ve kirlenmemiş gözleri ve sözleriyle bakacağız, geçmişimize vefayla sahip çıktığımızı, geleceğimizi karanlıklara bırakmayacağımızı söyleyeceğiz" dedi.

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