'Efes'te sünnet düğünü' iddiasına bakanlıktan yanıt!

İzmir'in Selçuk İlçesi'ndeki Efes Antik Kenti'ne sünnet düğünü yapıldığı ve yemek masalarının bulunduğu fotoğrafların sosyal medyada yer alması, tarihe saygısızlık olarak tepkilerine neden oldu. İzmir İl Kültür Müdür Vekili Kağan Erge ise, düğün ve sünnet gibi organizasyonlara izin verilmediğini, turizm sektöründe faaliyet gösteren firmaların, müze müdürlüğü ve bakanlığın onay verdiği faaliyetlerini yapabildiğini, bunun da turizm hizmetlerinden biri olduğunu söyledi

Selçuk'taki tarihi Efes Antik Kenti'nde çekildiği açıklanan yemek organizasyonuna ait fotoğraflar, sosyal medya hesaplarından yayımlandı. Tarihi bir alanda bu tür organizasyonlara nasıl izin verildiği notuyla paylaşılan ve sünnet düğününde çekildiği ileri sürülen fotoğraflar, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından da kendi sayfalarında yayımlandı. Tarihi alanlardaki bu tür faaliyetlere karşı gösterilen tepkilerle tartışma büyüdü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da paylaşımlar hakkında yorumlarda bulundu.



"BELLİ KURALLARA GÖRE İZİN VERİLİYOR"



BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili olarak İzmir İl Kültür Müdür Vekili Kağan Erge, DHA muhabirine telefonda açıklama yaptı. Fotoğrafın doğru olduğunu söyleyen Kağan Erge, bu tür tarihi alanlarda kesinlikle düğün, nişan ya da sünnet gibi organizasyonlara izin verilmediğini vurguladı.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sitesinde de bu tür tarihi alanlarda faaliyetler için hem kuralların ve başvuru koşullarının bulunduğunu, hem de fiyatlandırmanın olduğunu anlatan Erge, şunları söyledi:"Her önüne gelen buralarda organizasyon yapamıyor. Turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalar, sınırlı sayıda olmak şartıyla, yemek ya da kokteyl tarzı faaliyet yapabiliyorlar. Ancak bu da Efes Müze Müdürlüğü ve bakanlığın onay verdiği faaliyetler için geçerli. İzinden sonra bir protokol yapılıyor ve müze görevlilerinin gözetiminde organizasyon gerçekleştiriliyor."Kağan Erge, bu uygulamanın sadece Efes için değil, farklı organizasyonlar ile başka alanlar için de bakanlığın belirlediği kurallar çerçevesinde geçerli olduğunu söyledi.Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medyada Efes Antik Kenti'ne sünnet düğünü yapıldığı iddiasıyla yayınlanan fotoğraflarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Efes Antik Kenti'nde kesinlikle sünnet töreni, düğün, nişan ve nikah gibi törenler yapılmadığı belirtilen açıklamada, fotoğrafların Celsus Kütüphanesi önünde Wind Star Curise Gemisi ziyaretçileri için düzenlenen yemeğe ait olduğu belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Efes Antik Kent içerisinde Büyük Tiyatroda Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile Odeon, Celsius Kütüphanesi, Liman Caddesi ve liman hamamlarında, Bakanlığımızın Süreli Kullanım Yönergesi kapsamında sınırlı kültürel ve turistik etkinliklere izin verilmektedir. Bu etkinlikler, Antik Kent ziyarete kapandıktan sonra, saat 19.00- 23.00 arasında yapılabilmekte ertesi sabah Antik Kent ziyarete açıldığında etkinliğin yapıldığı alan tamamen toparlanmış ve temizlenmiş olmaktadır. Etkinlik sırasında Müze görevlileri alanda bulunmaktadır. Etkinlik öncesi ilgili kişi veya kuruluşla protokol yapılmakta, etkinlik sırasında protokol hükümlerine uyulması görevlilerimiz tarafından tavizsiz şekilde takip edilmektedir. Yapılan etkinlikler tamamen turizm ve tanıtma hedefli olup çoğunlukla gemi (kruvaziyer) ziyaretçileri için, turizm meslek kuruluşları, işletmeler, vakıflar, kamu kurum kuruluşlarınca, Efes'in, İzmir’in, ülkemizin tanıtımı için yapılmaktadır. Etkinlikler genellikle klasik müzik dinletisi, kokteyl, yemek veya tiyatro oyunu olarak gerçekleşmektedir. Yapılan etkinliklerle ilgili bu güne kadar turizm meslek kuruluşları, işletmeler, katılımcılar, ziyaretçiler daima olumlu görüş ve takdir bildirmişlerdir."Fotoğrafların 27 Haziran 2017 tarihinde Sea Song Tours tarafından Celsus Kütüphanesi önünde Wind Star Curise Gemisi ziyaretçileri için düzenlenen yemeğe ait olduğu vurgulanan açıklamada, "Şirket tarafından Bakanlığımızın ilgili birimi DÖSİMM'e tahsis ücreti ödenmiştir. Fotoğraflarda kütüphanenin önünde masaların ve sandalyelerin konulduğu zemin restorasyon çalışmalarından kalma, 1978 tarihli beton kaplamalıdır; etkinliklerin alandaki tarihî ve arkeolojik yapıya zarar vermeyecek konum, mesafe ve nitelikte olmasına en yüksek düzeyde dikkat edilmektedir" dendi.