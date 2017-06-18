Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 5.3 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi! Depremler başta İzmir olmak üzere İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, deprem bugün saat 22.50'de Ege Denizi'nde Karaburun açıklarında meydana geldi. Yerin 22.98 kilometre derinliğinde olan deprem, başta İzmir olmak üzere, Ege sahil şeridinde de hissedildi. Paniğe neden olan depremda sarsıntıyla birlikte bazı vatandaşlar, evlerinden dışarıya çıktı. İllk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü ilk etapta 5.5 olarak açıkladı.Geçen 12 Haziran tarihinde de yine aynı bölgede 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

VATANDAŞLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Ege Denizi'nde saat 22.50'de meydana gelen 5.3 ve 4.2 büyüklüğündeki iki depremin ardından, İzmir'in Karaburun ilçesinde yaşayan vatandaşlar, sahile akın etti.



Depremin en çok hissedildiği Karaburun İlçesine bağlı Mordoğan Mahallesi'nde depremin ardından, vatandaşlar evlerinden dışarıya çıktı.

Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 dakika ara ile yaşanan depremi yoğun bir şekilde hissettiklerini belirtti.

İlçe merkezi başta olmak üzere, 16 mahallede ekipleriyle hemen vatandaşlara ulaştıklarını anlatan Çakır, "Ekiplerimiz daha önceki depremde etkilenen mahallelerimize gitti. Bize intikal eden sıkıntılı bir durum yok." dedi.

67 yaşındaki Nesrin Üstündağ depremin ardından evinden dışarı çıktığını belirterek, sahile geldiğini ve çok korktuğunu ifade etti.

Günser Yüksekoğlu da bir haftadan bu yana Karaburun merkezli olan depremlerden çok etkilendiğini, bu akşam da arka arkaya meydana gelen depremden sonra arkadaşlarıyla deniz kenarına geldiğini aktardı.