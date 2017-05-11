Ege Üniversitesi Fatih Projesi'ne içerik üretecek

EGE Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hatice Beril Dedeoğlu, Milli Eğitim Müdürlüğü ile Fatih Projesine dijital içerik sağlanması konusunda imzaladıkları protokolü önemsedikleri belirterek, öğretim üyeleri olarak kendilerinin bile dijital malzeme kullanımı konusunda yeterli olmadığını belirterek, " Bizler bunun acısını ve ızdırabını yaşamış durumdayız. İnşallah bu ortaklığın çok olumlu sonuçları olur" dedi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Fatih projesi ile birlikte milli eğitim kalitesinin arttığına dikkat çekerek "Fatih Projesi'nin desteklenmesi ve öğrencilerin daha iyi anlayabileceği, onların seviyelerine uygun içerik üretmek bizim için önemli. Teknolojiyi çocukların önüne koyduktan sonra içinin doldurulması konusunda 81 ilde en iyisi İzmir" diye konuştu

Ege Üniversitesi Rektörlüğü ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Protokol, Fatih Projesi (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) kapsamında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) projesi için etkileşimli tahtalar ve mobil cihazlarda kullanılmak üzere dijital eğitim içeriğinin üretilmesini kapsıyor. Protokol imza törenine Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hatice Beril Dedeoğlu, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Yılmaz katıldı.





Çalışmalar Ege Üniversitesi (EÜ) Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümü ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Hizmet Bölümü koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek. 2018 Haziran ayına kadar devam edecek olan projede e-içerik üretimine EÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümü Öğrencileri, "Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi" kapsamında destek verecek.





"BİZLER IZDIRABINI YAŞAMIŞ DURUMDAYIZ"





İmza töreninde konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Hatice Beril Dedeoğlu, bu protokolü önemsedikleri belirterek, "Bizler öğretim üyeleri bu dijital malzemelerin yerleştirildiği mekanlarda ders vermeye çalışıyoruz. Bizler bile onların hakkını verecek bilgi ve donanıma sahip değiliz. Bunun yaşama geçmesi hıza kavuşması genç nesillerin bunları çok daha verimli kullanmasına bağlı. Bizler bunun acısını ve ızdırabını yaşamış durumdayız. İnşallah bu ortaklığın çok olumlu sonuçları olur" dedi.





"81 İL İÇİNDE EN İYİSİ İZMİR"





İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İzmir'de 50 bine yakın çalışanla 1 milyon öğrenciye hizmet verdiklerini belirterek, "Fatih projesi ile birlikte milli eğitim politikasında düzelirken kalite çıtası da yükseldi. EBA'nın içerik üretmesi, Fatih Projesi'nin desteklenmesi ve öğrencilerin daha iyi anlayabileceği, onların seviyelerine uygun içerik üretmek bizim için önemli. Teknolojiyi çocukların önüne koyduktan sonra içinin doldurulması konusunda 81 ilde en iyisi İzmir. İmzalanan protokol ile birlikte Ege Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin de bu projeler içinde olmaları ve proje için içerik üretip, geliştirmeleri bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Eğitimde e-kitap uygulamasına geçmek üzereyiz. Bu nedenle içerik oluşturmak çok önemli. Öte yandan eğitim bilimlerinde okuyan öğretmen adayları da, daha üniversite çağında hem teorik hem de pratik olarak işini öğrenmiş olacak" dedi.





"ÜRETİLEN İÇERİKLER EBA'DA YAYINLANACAK"





Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Yılmaz, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin 20 yıllık genç bir fakülte olduğunu belirterek, "Proje kapsamında dinamik kadromuzla içerik üreteceğiz. Bilgisayar öğretmenliğinde okuyan öğrencilerimiz geliştirdiği materyali EBA'ya teslim edecek. Üzerinde çalışılacak konular ihtiyaç çerçevesinde belirlenecek. Öğretim üyeleri ihtiyacı belirleyecek ve öğrenciler uygulama yapacak. Uygun içerikler onaylanınca EBA sayfasında bütün içerikler öğretmenleri kullanımına açılacak" diye konuştu.





Konuşmaların ardından taraflar protokole karşılıklı imza attı.

Kaynak: