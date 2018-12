Ege Üniversitesi'nde yeni yıl kutlaması

Ege Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı idari birim çalışanları, Yavuz Özkol Tesisleri'nde düzenlenen yeni yıl kutlamasında bir araya geldi. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “2019’un Ege Üniversitesi ailesine ve ülkemize, sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum. Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum” dedi.

Ege Üniversitesi Yavuz Özkol Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Canan Fisun Abay, Prof. Dr. Kutsal Turhan, Prof. Dr. Mehmet Ersan, Ege Üniversitesi Genel Sekreteri Hakan Yalçın, Ege Üniversitesi üst yönetimi ve idari personel katıldı.

Ege Üniversitesi ailesinin yeni yılını kutlayan Prof. Dr. Budak, “Bir yılı aşkın sürede, akademisyenlerimiz, personelimiz ve öğrencilerimizle Ege Üniversitesi ailesini yüreğimizde hissettik. Hem öğrencilerimize hem de çalışanlarımıza sağlıktan eğitime her anlamda destek oluyoruz. Öncelikli randevu sistemi gibi projelerimizi hayata geçirdik. İnsan odaklı hizmet anlayışını kampüsümüze yaydık. Yapılan her işin önemli olduğunun bilincinde olduk ve çalışanlarımıza, öğrencilerimize hep değer verdik. Tüm çalışmalar ve birlikteliğimizle üniversitemiz çok farklı bir noktaya geldi. Akademik anlamda Türkiye’deki 206 üniversite içinde 12. sıradan 4. sıraya geldik, son bir yıl içinde TÜBİTAK nezdinde en fazla proje yapan ve proje alan üniversite olduk. Yine devletin öncelikli burslarında 206 üniversite arasında birinci seçildik. Bunlar sadece akademik kadroların başarısı değil idari kadrolarımızın ve öğrencilerimizin de yapılan çalışmaların ürünü. Yeşil kampüs kapsamında üniversitemiz 56 basamak birden yükseldi ve ülkemizdeki en yeşil sürdürebilir kampüs konseptinde en iyi noktalardan biri haline geldi. Elbette bir devlet üniversitesi olarak bütün bunları devletimizin imkanlarıyla yapıyoruz. Devletimizin başı Cumhurbaşkanımızın yanımızda olması bizlere güç, cesaret ve imkan sağlıyor. Bakanlarımız geliyor, projeler yapıyoruz, YÖK ve TÜBİTAK başkanlarımızı üniversitemize davet ettik. Üniversitemiz çok farklı bir kimliğe doğru gidiyor, öğrenci odaklı, akademik ve idari kadrosuyla tek yumruk olmuş ileriye doğru giden ve ülkemizin öncelikli alanlarına liderlik eden topluma öncülük eden, bilimsel olarak da her yıl daha iyiye giden bir üniversiteyiz, bunu birlikte yaptık. Çok şükür üniversitemizde huzur ve güven ortamı var, önümüzdeki 10 yıl içinde dünya çapında ilk 300 arasında olacağımıza inanıyorum. Bir yılda 125 sıra birden yükseldik ve bunlar resmi rakamlar. Bu hedefimize ulaşmak için devletimizle milletimizle çalışanlarımızla üretmeye devam edeceğiz. Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum” diye konuştu.