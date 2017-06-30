Ege Üniversitesi öğrencisi intihar etti!

Ege Üniversitesi öğrencisi olan 24 yaşındaki genç, balkondan atlayarak intihar etti

Olay İzmir'in Bornova İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 24 yaşındaki Civan Aktaş, Erzene Mahallesi'nde bulunan arkadaşlarının evine gitti. Arkadaşlarıyla otururken hava almak için balkona çıkacağını söyleyen Aktaş, kendisini 3. katın balkondan aşağıya attı.



Olayı farkeden arkadaşları durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Aktaş'ın cesedi savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Ege Üniversitesi Bilgisayar Öğretmenliği 3'üncü sınıf öğrencisi olan Aktaş'ın sorunları olduğu ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.