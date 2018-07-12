Ege’de 15 Temmuz Paneli

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Nuri Bilgin Konferans Salonu'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Paneli açılışında konuşan Budak, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü anlamak ve idrak etmek amacıyla bir araya geldik” dedi

Ali Budak- Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Nuri Bilgin Konferans Salonu'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Paneli ve salonunun fuayesinde Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri tarafından 15 Temmuz darbe girişimi gecesi ve sonrasındaki demokrasi nöbetlerinde çekilen fotoğraflardan oluşan sergi açıldı. Düzenlenen panele Basın - Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) İzmir İl Müdürü Mehmet Kahraman Akseki, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, öğretim üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

“O gece tek vücut olduk”

15 Temmuz gecesi askeri yapılar ve devlet içinde konuşlanmış Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ) mensubu bir grubun kendi halkına silah doğrultup, milletin üzerine bombalar yağdırdığını hatırlatan Rektör Prof. Dr. Budak, “Türk milleti o gece tek vücut olarak özgürlüğüne ve iradesine sahip çıktı. O gece milletimiz, Sünni, Alevi, Türk, Kürt, Çerkez ve Arap tek yürek oldu. O gece milletimiz Malazgirt'te, Çanakkale'de, Milli Mücadele'de olduğu gibi aynı ruhla Anadolu topraklarının işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha haykırdı” diye konuştu.

Milletimiz o gece tarih yazdı

Budak, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 günü yakın tarihinin en kanlı, en vahşi, en acımasız en kalleş gecesine tanıklık ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti: O gece yaşananlar, 15 Temmuz'da başlayan 16 Temmuz’da sona eren iki günlük bir hadise değildi. Ruh köklerini, kefenini giyip atını düşmanın üzerine süren Alparslan'dan, cağ açıp çağ kapayan Fatih Sultan Mehmet'ten, 'Ya istiklal ya ölüm' diyen Gazi Mustafa Kemal'den alan bu millet, o gece hep birden şaha kalkmış, tarih yapan ve tarih yazan bir milletin torunları olarak yeni bir tarih yazmıştır.

Demokrasiye sahip çıkıldı ve darbecilerin beli kırıldı

2 yıl önce FETÖ üyeleri tarafından gerçekleştirilen ve 248 kişinin şehit olduğu hain darbe girişimi gecesi Türkiye'nin büyük bir felaketin eşiğinden döndüğünü söyleyen Basın - Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) İzmir İl Müdürü Mehmet Kahraman Akseki, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı demokrasiye sahip çıkmaya çağırmasıyla sokağa dökülen milletin destansı mücadelesi sayesinde Türkiye'nin demokrasisi korundu ve darbecilerin beli kırıldı. Bu mücadele sayesinde 15 Temmuz 2016, bundan sonra hiçbir teşebbüsün başarıya ulaşamayacağının dosta düşmana ilan edildiği gün olarak tarihe geçmiştir” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin darbe girişiminden tarihi bir milli dayanışma ruhu sergilediğini aktaran Akseki, Türk milletinin birlik ve beraberlik açısından tarihte emsaline az rastlanacak bir dayanışma örneği sergilediğini sözlerine ekledi.

Panel gerçekleşti

Konuşmaların ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Akça, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Enstitüsü Müdür Vekili Prof. Dr. Nadim Macit ve Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Mert’in katılımıyla panel düzenlendi.

Katılımcılardan sergiye yoğun ilgi

Bu arada panelin düzenlendiği konferans salonunun fuayesinde Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri tarafından 15 Temmuz darbe girişimi gecesi ve sonrasındaki demokrasi nöbetlerinde çekilen fotoğraflardan oluşan sergi açıldı. Katılımcılar, fotoğraf sergisine yoğun ilgi gösterdi.