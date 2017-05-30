El birliği ile çocuklara Robotel

Dünya'da Enable Hareketi olarak bilinen Robotel Türkiye, doğuştan parmakları olmayan bir çocuğa robot el (mekanik el) üretmek üzere tamamen gönüllüler tarafından oluşturulan bir proje oldu. Sosyal sorumluluk için bir araya gelen insanlardan oluşan Robotel İzmir gönüllüleri, ilk atölye çalışmasını gerçekleştirdi

Ali Budak-Mordoğan'da Zeytin Derneği'nin Zeytin Okulu'nda gerçekleşen toplantıya çok sayıda gönüllü katıldı. EMOT Hastanesi'nin de desteklediği proje kapsamında İzmir'de ilk kez atölye çalışması yapıldı. Atölye çalışmasında iletişim, modelleme, ölçme, 3D boyutlama ve baskı alanında bilgi verildi. Enable Hareketi doğuştan parmakları olmayan bir çocuğa robot el (mekanik el) yapan iki kişinin bunu ihtiyacı olanlarla paylaşması ile başlayan ve zamanla tüm

Maddi beklenti yok

Bu projede gönüllü olarak bir araya gelindiğini ve kimsenin herhangi maddi bir karşılık beklemediğinin altını çizen EMOT (El Mikrocerrahi Ortopedi ve Travmatoloji) Hastanesi Uzman Dr. İnan Aysel, şöyle devam etti: Buradaki toplanma amacımızın altında maddi bir kaygımız yok. 3D yazıcıyla uzuv kaybı olan insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek robot el (mekanik el) tasarlıyoruz. Burada maddi bir beklenti yok. Tamamen birlikte hareket etme üzerine kurgulanmış bir proje. Herkes elinden geleni ihtiyacı olanlar için yapıyor. Dünyadaki Enable hareketinin Türkiye ve iller ayağını oluşturmaya çalışıyoruz. Çocuklar çok hızlı büyüdükleri için uzuv kayıplarında bu mekanik elden çok fazla ihtiyaçları oluyor. Her sürece ailelerin ciddi maddi bedeller ödemesinin önüne geçmek adına çok uygun şekilde gönüllüğe dayalı mekanik el yapıyoruz. Yapılan bu mekanik eller içinde herhangi bir ücret talep edilmiyor.



Gönüllülük projesi





STK'larla birlikte yol alacağız

Sivil toplum kuruluşlarının birbirini desteklemesi için çalıştıklarını belirten Aysel, şöyle konuştu: Zeytince Derneği de bizi destekliyor. Burada meslek liselerinden öğrencileri de bu etkinliklere katmak istiyoruz. Çünkü yazılım, tasarım ve baskı alanında eğitmek istiyoruz. Burada oluşan takımlarla gençlerimizi de bu sosyal faaliyetlerin içine katılmasını istiyoruz. Uzuv kaybı olan çocukları sınıf arkadaşlarıyla davet edeceğiz. Bu şekilde birlikte yol alabileceğiz. Çünkü uzuv kaybı olan çocuk için de arkadaşları içinde birlikte hareket etmeleri son derece önem taşıyor. -Mordoğan'da Zeytin Derneği'nin Zeytin Okulu'nda gerçekleşen toplantıya çok sayıda gönüllü katıldı. EMOT Hastanesi'nin de desteklediği proje kapsamında İzmir'de ilk kez atölye çalışması yapıldı. Atölye çalışmasında iletişim, modelleme, ölçme, 3D boyutlama ve baskı alanında bilgi verildi. Enable Hareketi doğuştan parmakları olmayan bir çocuğa robot el (mekanik el) yapan iki kişinin bunu ihtiyacı olanlarla paylaşması ile başlayan ve zamanla tüm dünya dan insanların katılımıyla gelişen bir hareketin Türkiye ayağı oldu.Bu projede gönüllü olarak bir araya gelindiğini ve kimsenin herhangi maddi bir karşılık beklemediğinin altını çizen EMOT (El Mikrocerrahi Ortopedi ve Travmatoloji) Hastanesi Uzman Dr. İnan Aysel, şöyle devam etti: Buradaki toplanma amacımızın altında maddi bir kaygımız yok. 3D yazıcıyla uzuv kaybı olan insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek robot el (mekanik el) tasarlıyoruz. Burada maddi bir beklenti yok. Tamamen birlikte hareket etme üzerine kurgulanmış bir proje. Herkes elinden geleni ihtiyacı olanlar için yapıyor. Dünyadaki Enable hareketinin Türkiye ve iller ayağını oluşturmaya çalışıyoruz. Çocuklar çok hızlı büyüdükleri için uzuv kayıplarında bu mekanik elden çok fazla ihtiyaçları oluyor. Her sürece ailelerin ciddi maddi bedeller ödemesinin önüne geçmek adına çok uygun şekilde gönüllüğe dayalı mekanik el yapıyoruz. Yapılan bu mekanik eller içinde herhangi bir ücret talep edilmiyor. Robotel İzmir'in ilk atölye çalışmasını gerçekleştirdiklerini belirten Aysel, 'Toplantının amacı grubun birbirini tanıması, insanları vadettiğimizle ilgili bilgi alışverişi ve grup üyelerinin ne yapacaklarını net görmesidir. Grup olarak başarılı olup olmadığımızı görmek istiyoruz. Başarımızı gördüğümüzde neler yapabileceğimiz konusunda insanları da bilgilendirebiliriz. İnsanların umutlarına zarar vermek istemiyoruz. Bu gönüllülük projesidir. Grupta el cerrahı, fizyoterapist, tasarımcı, baskıcı ve psikolog gibi her alandan insanlar var. Herkes birbirini tanıdıkça tam olarak neyi yapabileceğini görecek. Herkes kendi fonksiyonunu daha rahat tanımlayacak. Bu projede 3D yazıcısı olan gönüllülerimiz mekanik el üretimini yapıyor. En büyük sorunlardan biri de bu yazıcıların fiyatlarının yüksek olması. Burada da bu hareket devreye giriyor ve ücretsiz temin yapılıyor. Gönüllüler olarak herkes kendi elinden geleni yapıyor ve süreç sekteye uğramadan devam ediyor' dedi.Sivil toplum kuruluşlarının birbirini desteklemesi için çalıştıklarını belirten Aysel, şöyle konuştu: Zeytince Derneği de bizi destekliyor. Burada meslek liselerinden öğrencileri de bu etkinliklere katmak istiyoruz. Çünkü yazılım, tasarım ve baskı alanında eğitmek istiyoruz. Burada oluşan takımlarla gençlerimizi de bu sosyal faaliyetlerin içine katılmasını istiyoruz. Uzuv kaybı olan çocukları sınıf arkadaşlarıyla davet edeceğiz. Bu şekilde birlikte yol alabileceğiz. Çünkü uzuv kaybı olan çocuk için de arkadaşları içinde birlikte hareket etmeleri son derece önem taşıyor.