Emekli albay evinde ölü bulundu!

İzmir Karşıyaka'da yaşayan emekli Albay Semih Uysal, evinde ölü bulundu

Karşıyaka'nın Bahçelievler mahallesinde yaşayan 58 yaşındaki emekli Albay Semih Uysal'a iki gündür ulaşamayan yakınları durumdan şüphelenerek Uysal'ın yalnız yaşadığı evine gitti.



Kapıyı çalmalarına rağmen kapı açılmayınca şüphelenen yakınları olay yerine çilingir çağırdı. Çilingir yardımı ile içeriye giren yakınları, Uysal'ı evin banyosunda hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.



Durum hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Uysal'ın hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi.



Savcı ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra Uysal'ın cesedi otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Uysal'ın ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.