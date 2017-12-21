En ilginç kolonya şişelerinden koleksiyon yaptı

Çocukluğundan beri "biriktirme" merakı olan Ünal Çınar, farklı ülkelerde, çeşitli dönemlerde kullanılmış kolonyaların ilginç şişelerinden 350 şişelik koleksiyon oluşturdu

Emekli elektrik elektronik mühendisi 60 yaşındaki Çınar, 10 yaşından beri çeşitli objelerden koleksiyonlar oluşturdu. Bazı koleksiyonlarını ekonomik sebeple satmak zorunda kalan Çınar, kibrit, anahtarlık, eski kitap, para, tespih gibi koleksiyonlardan sonra kolonya şişelerine merak saldı.



Çınar, ilginç kolonya şişelerini bulmak için Türkiye'deki antika pazarlarını sıkı takibe alırken son 10 yılda başlayan bu merakıyla değişik şekillerde 350 şişeyi bir araya getirdi.





Ünal Çınar'ın koleksiyonunda farklı ülkelerde ve farklı yıllarda üretilmiş cami, minare, deve üzerinde giden bedevi, ay, güneş, Meryem Ana, Artemis, Eyfel, Pisa ve İzmir saat kuleleri, Alaaddin'in sihirli lambası, Roma askeri, semazen, çevirmeli telefon, fıçı şeklinde şişeler ile aslan, köpek, kedi, kartal gibi hayvan figürlü, tren, motosiklet, yelkenli, otomobil gibi araç figürlü şişeler bulunuyor.





Koleksiyonda ayrıca 1928 yılında üretilen, ağzındaki mührü hiç açılmamış Fransız kolonyası gibi orjinal kolonyaların yer aldığı şişeler de yer alıyor.



Her şey hediye gelen kolonyayla başladı

Ünal Çınar yaptığı açıklamada, henüz 10 yaşındayken bakkal alışverişi sonrası kalan para üstleriyle kibrit alıp biriktirmeye başladığını, seneler geçtikçe kendisiyle beraber biriktirdikleri objelerin çeşidi ve sayısının da büyüdüğünü kaydetti.Eski kitaplar, anahtarlıklar topladığını, para ve tesbih koleksiyonu oluşturduğunu aktaran Çınar, maddi sıkıntılar nedeniyle koleksiyonlarının önemli bir kısmını satmak zorunda kaldığını söyledi.Kolonya şişesi merakının 10 yıl önce bir arkadaşının kendisine hediye ettiği bir kolonya ile başladığını ifade eden Çınar, kolonyanın ilk üretiminden bu yıla geçen süre içinde çeşitli ülkelerde kullanılmış ilginç kolonya şişelerinin peşine düştüğünü anlattı.Ankara, İstanbul, Bursa gibi farklı illerde, belirli periyotlarda kurulan antika pazarlarına giderek koleksiyonunu genişlettiğini belirten Çınar, 1891 yılında Almanya'da, 1913'te İzmir'de üretilen kolonyaların şişesini elde ettiğini, ayrıca 1928 yılında imal edilmiş ve kapağı hiç açılmamış Fransız kolonyasını koleksiyonuna kazandırdığını aktardı.Çınar, 350 şişelik koleksiyonunda Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde kullanılmış şişelerin de bulunduğunu, Fransa, Almanya, Mısır, İtalya, Suudi Arabistan gibi ülkelerden kolonya şişelerine sahip olduğunu ifade etti.Koleksiyonunu sergilemekten keyif aldığını aktaran Çınar, "İsteyen herkes gelip inceleyebilir. Bu iş görsel bir zevk, koleksiyon yapıp kutuya koyup kaldıranlardan değilim. Koleksiyonumu torunuma bağışlayacağım. Torunum 2 yaşındaki Göktürk'ü bu yönde yetiştirmeye çalışıyorum." diye konuştu.