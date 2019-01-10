Erdoğan'dan İZBAN açıklaması: Baktık çözemiyorlar erteledik

Beştepe'de "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu"nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İZBAN grevi hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Baktık çözemiyorlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile iki ay erteledik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu"nda açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, 10 Aralık 2018'de başlayan ve 8 Ocak 2019'da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 60 gün ertelenen İZBAN grevi hakkında da konuşan Erdoğan, "İzmir'de İZBAN'da grev var baktık çözemiyorlar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile iki ay erteledik. Eskiden kağıt üzerinde kalan güçler ayrılığını gerçek anlamda hayata geçiren bir yapı ortaya çıkardık. İnşallah 2019 yılıyla birlikte Türkiye yeni ve güçlü bir yükseliş dönemine geçecektir, bundan kimsenin endişesi olmasın" dedi.

Teklifler reddedilmişti

Demiryol-İş Sendikası'na bağlı İZBAN çalışanları, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden gelen ücret zammı teklifini kabul etmeyerek grev kararı almıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, son olarak işçilere yüzde 30 zam teklif edildiğini ancak bu oranın da geri çevrildiğini duyurmuştu. İZBAN işçileri, hakları istedikleri gibi verilene kadar grevi sürdüreceklerini belirtmişti. 7 Ocak 20198 Pazartesi günü AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "Çile son bulacak" ifadeleriyle İZBAN grevinin sonlandırılmasına ilişkin bir hamle geleceğinin sinyalini vermişti. Zeybekci'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bu açıklamanın ertesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararnameyle grev ertelenmişti. Karar üzerine Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Hüseyin Ervüz, "Grevin yerel seçimlerle ilgisi olmadığı ortaya çıktı. Üzgünüz, mademki erteleme kararı alınabiliyordu daha önce neden yapılmadı?" demişti.