Erken seçimin nedeni kaybetme korkusu

Seçimlerin 24 Haziran'a çekilmesi sürecin hukuki boyutuna da gözleri çevirdi. Cumhurbaşkanlığı sistemi için gereken uyum yasalarının dahi belirsizliğini koruduğu süreçte konuştuğumuz CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, seçimlerin kaybetme korkusundan erkene alındığını söyledi

Ali Budak-24 Haziran'da Türkiye yeni bir seçime gidiyor. Kararı geçtiğimiz günlerde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Ancak yapılacak olan seçimin hukuki boyutlarının tamamlanması için gereken uyum yasaları henüz meclisten geçmedi. Alınan erken seçim kararının Anayasaya ihlal ettiğini belirten CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, 'Kaybetme korkusundan süreç bu kadar öne çekildi. 24 Haziran'da AKP ve MHP ittifakı kaybedecek' dedi.

CHP olarak seçimin erkene çekileceğini bildiklerini ve ona göre de çalışmalarını yaptıklarını ifade eden CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, 'Bu süreçte İzmir'de ilçeler ve mahalleler olmak üzere çalışmalarımıza zaten başlamıştık. Ancak AKP ve MHP'nin bu işi bu kadar erkene çekmesi hüsnü niyetli olmadıklarını gösteriyor. Kesinlikle kötü niyetliler. Özellikle İYİ Parti'nin daha çok kendi tabanlarını etkilemesinden ve yaptıkları anket çalışmalarında oylarının azaldığını görmelerinden dolayı anayasaya dahi uymayarak bu süreci başlattılar 7 Haziran'da ve 16 Nisan Referandumu'nda kazandığımız gibi yine kazanacağız ve AKP iktidarını sona erdireceğiz' diye konuştu.

'Kaybetmekten çok korkuyorlar'

Seçimden önce çıkarılması gereken uyum yasalarının dahi çıkarılmadan seçime gidilmesinin anayasayı da ihlal ettiğini belirten Bakan, şöyle konuştu: AKP, süreci olgunlaştırmadan seçimi ön tarihe aldı. Süreci öne almaları bile kazandırmayacak. MHP lideri Bahçeli 26 Ağustos tarihini açıkladı ama AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tarihi bile en erken tarihe çekti. Aslında kaybetmekten o kadar çok korkuyorlar. Bu aldıkları tarihten bile belli oluyor. Anayasayı ihlal ederek bu kararı aldılar. Bu süreçte MHP ile kurdukları ittifaklıkları bile cumhurbaşkanlığı seçimini kazandırmayacak. Bu sefer AKP iktidarını sona erdireceğiz. AKP'nin yüzde 40 civarı oy oranı var. Yüzde 7'lerde olan MHP ile bu seçimi kazanabileceklerini düşünüyorlar. Ama kazanamayacaklar. Çünkü muhafazakâr ve milliyetçi demokratları ve sosyal demokratları etkileyemeyecekler.

Kervan yolda düzülür mantığı

AKP ve MHP'nin meclisi el kaldırıp indirmekten ibaret gördüğünü ifade eden Bakan, 'Uyum yasaları bile geçmedi. Ama AKP için meclis oylamada el kaldırıp indirmek olarak görüldüğü için kervan yolda düzülür mantığıyla hareket ediyorlar. Ama bunda başarılı olamayacaklar. TBMM'de milletvekili sayıları çoğunlukta olduğu için süreci en kısa sürede tamamlamaya çalışacaklar. Bunda başarılı olacaklarını düşünüyorlar. Çünkü sadece koltuk sayılarına güveniyorlar. Bu süreçte de ana muhalefet partisi olarak sürecin demokrasiye ve anayasaya uygun olarak yürütülmesi noktasında elimizden gelen bütün mücadeleyi yapacağız' ifadelerini kullandı.

'İYİ Parti ile görüşmelerimiz tabi ki olacak' diyen Bakan, şöyle konuştu: Referandumda saraya ve tek adam yönetimine karşı çıkan bütün güçlerle hayır cephesinde buluştuk ve ortak hareket ettik. Bu ortak hareketimizi bu süreçte de sürdüreceğiz. Bu süreçte önemli olan bu iktidarı devirmektir. Ancak hangi partiyle ittifak kurulacağını parti meclisimiz ve CHP MYK'sı karar verecektir. Kişisel karar veremem. Ama gönlüm bu iktidarın gitmesini isteyen bütün kesimlerin birlikte hareket etmesinden yanadır. Bu süreçte en solundan en sağına demokrasi ve adalet talep eden, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti ve ilkelerini destekleyen bütün kesimlerin ortak hareket etmesi gerekiyor. Bu süreçte AKP iktidarını devirmek için elimizden gelen bütün mücadeleyi yapacağız.



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'Yeniden adayım'

İzmir yeni süreçte 14+14 milletvekili çıkaracağını söyleyen Bakan, 'Seçime çok kısa zaman kaldığı için CHP olarak önseçimi yetiştiremeyeceğiz. Ancak bu süreçte adaylık sıralarını parti meclisimiz karar verir. Yaklaşık 3 yıldır milletvekilliği yapıyorum. Bu süre zarfında partimiz için yaptığımız çalışmalar da ortadadır. Yeni süreçte yeniden adayım. Partimin de daha önce yaptığımız çalışmaları değerlendireceğini ve yeniden adaylığımızı destekleyeceğini inanıyorum' diye konuştu. n Ali Budak