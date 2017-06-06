Erken Uyarı Sistemi, Kemalpaşa'da kiraz verimini artırdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kemalpaşa’daki kiraz üreticileri için geliştirdiği “Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi”, henüz ilk yılında ürün rekoltesi ve kalitede ciddi artış sağladı. Cep telefonuna otomatik mesaj gönderilerek sulama ve ilaçlama uyarıları yapılan, don ve fırtına gibi olumsuz koşullar için önceden haberdar edilen üreticiler, en verimli sezonlarından birini yaşıyor

Yerelde kalkınma konusunda Türkiye'ye örnek olacak çalışmaları hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu alanda yeni bir adım daha atarak bu kez Kemalpaşa'daki üreticiler için “Tarımsal tahmin ve erken uyarı sistemi”ni uygulamaya aldı. Sistem, bir senenin sonunda ilk hasatı alan üreticilerin yüzünü güldürdü. Pilot bölge olarak belirlenen Kemalpaşa ilçesindeki Yiğitler ve Örnekköy'de kurulan sistem sayesinde üreticiler, hava ve doğa koşullarına uygun olarak ilaçlama ve sulama yapabildi. “Tarımsal tahmin ve erken uyarı sistemi” sayesinde üreticiler, arazilerine yönelik sıcaklık, hava nemi, yağış miktarı, rüzgar hızı ve yönü, toprak sıcaklığı, güneşlenme ve toprak nemi gibi bilgilere sahip oldu. Ayrıca don ve fırtına uyarısı, iklime ve zararlılara karşı erken uyarılar, ilaçlama ve sulama önerileri de sistem sayesinde öğrenilerek ürünlerdeki verim ve kalitenin artması sağlandı; ilaçlama ve sulamadaki kayıpların önüne geçildi.



Sistem kuruldu, sıkıntı bitti

“Bu sene ürün çok bereketli”

Cep telefonuna gelen ilaçlama uyarısı