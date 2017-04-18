Eşinin şiddetinden kaçtı, arkadaşının evinde ölü bulundu

22 yaşındaki Pınar Tarhan, eşiden şiddet görünce arkadaşının evine sığındı. Genç kadın arkadaşının evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre 1 çocuk annesi Pınar Tarhan, eşinden şiddet görünce çareyi evi terk ederek arkadaşına sığınmakta buldu. Muğla Bodrum'da yaşayan kadın, geçen cumartesi günü İzmir Bornova'da yaşayan Ö.Ö. adlı arkadaşının evine geldi.
İddiaya göre Ö.Ö., Tarhan ve arkadaşları gece uyuşturucu ilaç kullandı. Daha sonra Tarhan, başka bir odaya geçti. Tarhan'ın bulunduğu odaya sigara paketini almak için giren E.Y., genç kadının hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti. Evde bulunanlar bunun üzerine durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede genç kadının hap kullandığı belirlenirken, evde de uyuşturucu bulundu.
Ancak Tarhan'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, genç kadının evinde kaldığı arkadaşları da ifadeleri için polis merkezine götürüldü.